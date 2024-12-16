siliconwadi.fr

Le 1er avril 2026, OpenAI a bouclé la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la tech : 122 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le PIB de la Hongrie. La valorisation de l'entreprise atteint désormais 852 milliards de dollars — presque autant qu'Apple il y a quelques années. Pourtant, OpenAI perd toujours plusieurs milliards par an et ne prévoit pas d'être rentable avant 2029. Alors pourquoi cet argent coule-t-il à flots ? Et surtout : qu'est-ce que ça change concrètement pour les 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT et les entreprises qui utilisent leurs outils ? Pourquoi OpenAI a besoin d'autant d'argent (et où il passe) Si vous utilisez ChatGPT...