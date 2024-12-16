siliconwadi.fr

Nvidia vient d'annoncer le DLSS 5, une technologie d'intelligence artificielle qui va bien au-delà de l'amélioration des performances graphiques. Disponible à l'automne 2026 sur les cartes RTX 50, elle permettra de modifier en temps réel l'atmosphère visuelle d'un jeu, les textures, voire le design des personnages. Mais l'annonce divise déjà l'industrie du jeu vidéo.
Ce que ça change concrètement pour vous
Imaginez que vous jouez à un jeu de science-fiction avec des graphismes corrects mais datés. Avec le DLSS 5 activé, l'IA générative va ajouter une surcouche visuelle en direct : des textures plus détaillées, une ambiance lumineuse plus réaliste, des effets atmosphériques plus immersifs. Nvidia l'a démontré avec Starfield, le jeu spatial de Bethesda, qui gagne...
Le 1er avril 2026, OpenAI a bouclé la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la tech : 122 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le PIB de la Hongrie. La valorisation de l'entreprise atteint désormais 852 milliards de dollars — presque autant qu'Apple il y a quelques années. Pourtant, OpenAI perd toujours plusieurs milliards par an et ne prévoit pas d'être rentable avant 2029. Alors pourquoi cet argent coule-t-il à flots ? Et surtout : qu'est-ce que ça change concrètement pour les 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT et les entreprises qui utilisent leurs outils ?
Pourquoi OpenAI a besoin d'autant d'argent (et où il passe)
Si vous utilisez ChatGPT...