10 meilleures applications alternatives de galerie de photos pour Android (2021)

Pendant des années, QuickPic a été l’une des premières applications que j’installerais sur mon téléphone, sans même prendre la peine d’utiliser l’application de galerie par défaut du téléphone. Il était petit, rapide, efficace et gratuit, mais a malheureusement disparu à la fin de 2018. Depuis un moment, j’essaie de trouver un remplaçant décent, et certaines des applications ci-dessous sont d’excellents candidats pour devenir votre prochaine visite -à l’application de la galerie.

Galerie simple – Gestionnaire et éditeur de photos et de vidéos

Simple Gallery est définitivement mon préféré de la liste. Il est extrêmement facile à utiliser, réactif et est livré avec des fonctionnalités intéressantes, telles que l’édition de photos, l’accès aux dossiers cachés et la prise en charge de divers types de fichiers, notamment RAW, SVG, GIF, panoramique et plus encore. Il existe également une corbeille intégrée qui vous permet de récupérer des images que vous avez supprimées par erreur. L’application est entièrement sans publicité et la version pro vous donne accès à encore plus d’avantages, tels que la protection de l’accès à l’application avec un code PIN ou une empreinte digitale, ainsi que la possibilité de créer des dossiers secrets. Malheureusement, le développeur dit que la version gratuite ne sera plus prise en charge à l’avenir, mais étant donné que l’application coûte environ 1 $, cela vaut vraiment la peine.

Mise à jour: Malheureusement, la version gratuite de Simple Gallery n’est plus maintenue, mais fonctionne toujours parfaitement. Les développeurs se concentrent désormais sur la version pro, qui en vaut la peine et offre des fonctionnalités supplémentaires.

Pellicule – Galerie

Camera Roll offre des fonctionnalités similaires à QuickPic avec une interface simple. Il est rapide et offre des fonctionnalités avancées, telles que l’édition de données EXIF ​​et la création d’albums virtuels qui combinent plusieurs répertoires en un seul. Dans mon utilisation, j’ai trouvé que l’application était légèrement moins fiable que Simple Gallery en ce qui concerne les dossiers cachés, j’ai donc dû la forcer manuellement pour les rechercher au lancement, ce qui la rendait sensiblement lente à charger. En plus de cela, cela vaut vraiment la peine d’être considéré comme une alternative pour remplacer votre application de galerie de stock.

Galerie de photos Memoria

Memoria est l’une des galeries de photos les plus belles et les plus personnalisables. Non seulement il est magnifique et facile à utiliser, mais il est livré avec des fonctionnalités avancées, notamment une corbeille temporaire, la possibilité de masquer des albums ou de placer des images sensibles dans un coffre-fort crypté. Si le partage d’images sur votre téléviseur est important pour vous, l’application prend également en charge Google Cast, vous permettant de les afficher sur un écran plus grand. Malheureusement, l’application gratuite est financée par la publicité et certaines fonctionnalités sont exclusives à la version Pro, qui coûte 2 $.

Piktures: Galerie, photos et vidéos

Piktures est une galerie de photos simple mais puissante. Comme la plupart des autres dans cet article, il vous permet de modifier des photos et de lire des vidéos. Il peut également accéder à vos photos dans le cloud et les afficher ensemble dans un seul endroit pour vous, ce qui est pratique si vous les sauvegardez en ligne. Certaines fonctionnalités avancées incluent également un créateur de GIF, ainsi qu’un espace secret pour cacher vos photos sensibles nus. Enfin, les vues du calendrier et des emplacements sont relativement uniques et constituent un bon moyen de revenir sur des photos prises un jour particulier ou dans un endroit spécifique.

Galerie F-Stop

F-Stop est probablement le plus complet de la liste. Il comprend la possibilité de rechercher des photos en fonction des métadonnées, y compris les évaluations et le modèle de l’appareil photo, une vue de la carte, des albums intelligents et une protection par mot de passe. La mise en page est largement personnalisable et F-Stop offre la possibilité d’imbriquer des dossiers – c’est-à-dire de créer des sous-dossiers, ce qui est très pratique si vous avez beaucoup d’images sur votre téléphone. Malheureusement, la plupart de ces fonctions d’alimentation ne sont disponibles que dans la version Pro, qui coûte 5 $.

Galerie Go par Google Photos

Beaucoup d’entre nous utilisent Google Photos pour sa simplicité et sa capacité à organiser automatiquement les photos par emplacement et même à reconnaître les visages. Cependant, tout le monde ne souhaite pas que ses images soient stockées sur le cloud, surtout pas lorsqu’elles seront traitées par des algorithmes pour détecter qui est sur elles. Heureusement, Gallery Go offre une expérience similaire sur votre téléphone et fonctionne hors ligne, ce qui enregistre les données et résout les problèmes de confidentialité. L’application peut organiser automatiquement votre contenu en catégories, à savoir Personnes, Selfies, Nature, Animaux, Documents, Vidéos et Films. De plus, il est également livré avec des outils d’édition qui vous permettront d’améliorer vos photos en quelques clics.

Galerie – Best & Ad free

Cette application offre des fonctionnalités similaires à Gallery Go et possède une interface élégante. Il est exempt de publicités et fonctionne hors ligne, et est livré avec un outil de création de collages intégré. Si vous recherchez quelque chose qui peut reconnaître les visages des gens et classer automatiquement les photos et que Gallery Go ne fonctionne pas pour vous, vous devez absolument essayer cette application.

Galerie A + – Photos & Vidéos

A + Gallery est l’une des plus complètes. Il offre une interface utilisateur simple et réactive, avec une poignée de fonctionnalités utiles. Il peut organiser automatiquement vos photos en fonction du moment et de l’endroit où vous les avez prises, avec une option pour les afficher sur une carte. Si vous recherchez une couleur particulière, vous pouvez même filtrer en fonction de ces critères, sans avoir besoin d’une connexion Internet. Il existe également un coffre-fort intégré, vous permettant de protéger les photos privées avec un mot de passe. A + Gallery est également bien intégré aux plates-formes de stockage cloud, telles que Facebook, Dropbox et Amazon Cloud Drive, vous permettant de synchroniser vos photos ou de télécharger des albums localement.

Galerie Vault – Masquer les images et les vidéos

Si vous souhaitez garder vos photos et vidéos aussi privées que possible, Gallery Vault mérite d’être pris en compte. Non seulement il protège votre média avec un mot de passe, un motif ou une empreinte digitale, mais il le crypte également, garantissant que vous seul pouvez y accéder. Gallery Vault vous permet également de masquer l’icône de son application, ce qui la rend encore plus difficile à trouver. Il existe également un navigateur privé intégré, qui est probablement conçu pour vous permettre d’enregistrer des images à partir du Web sans stocker votre historique de navigation. Enfin, une application conçue pour stocker des photos sombres ne serait pas complète sans un mode sombre, vous allez donc vous régaler avec celui-ci.

Galerie PhotoMap – Photos, vidéos et voyages

Si vous voyagez souvent et que vous souhaitez revenir sur vos souvenirs, PhotoMap Gallery est l’application dont vous avez besoin. Il vous aide à redécouvrir les lieux que vous avez visités en traçant les photos que vous avez prises sur une carte. Non seulement il le fait avec les fichiers de votre téléphone, mais il peut également être lié à Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, FTP / FTPS et CIFS / SMB, vous permettant de récupérer les médias que vous avez sauvegardés en ligne. Les photos peuvent également être affichées dans une vue de calendrier, ainsi qu’en RA, ce qui fait de cette application celle qui vous fera oublier le verrouillage. Si vous aimez partager vos expériences de voyage avec d’autres, PhotoMap Gallery vous permet d’exporter vos voyages vers des fichiers GPX / KML, ce qui les rend faciles à envoyer.