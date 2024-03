10 secrets incontournables de ChatGPT à découvrir absolument !

Depuis son introduction en novembre 2022, ChatGPT a connu une évolution significative en intégrant progressivement de nouvelles fonctionnalités.

L’introduction de formules payantes a été un catalyseur majeur pour l’ajout de nouvelles options et améliorations. Cette évolution constante a permis à ChatGPT de devenir une plateforme encore plus robuste et polyvalente pour répondre aux besoins variés de ses utilisateurs. Dans cet article, nous allons explorer en détail dix astuces essentielles qui vous aideront à maximiser votre expérience avec ChatGPT et à exploiter pleinement ses capacités innovantes.

Lire aussi :

Les nouvelles fonctionnalités payantes

Depuis novembre 2023, ChatGPT a introduit une fonctionnalité révolutionnaire appelée GPT Store, réservée aux abonnés aux formules payantes. Cette option permet aux utilisateurs de créer des chatbots personnalisés en les alimentant avec des documents supplémentaires et des instructions spécifiques. Les GPTs sont disponibles dans le GPT Store, où les utilisateurs peuvent créer leur propre chatbot personnalisé en suivant des étapes simples, telles que l’exploration des GPTs disponibles, la création du chatbot, la configuration des consignes et des options, et enfin, la sauvegarde du chatbot une fois créé.

En mai pour iOS et en juillet pour Android, ChatGPT a lancé une application mobile dotée d’une fonctionnalité exclusive pour les abonnés payants : la communication vocale. Cette fonction permet aux utilisateurs d’utiliser la saisie vocale pour poser des questions à ChatGPT, qui répond également à l’oral en utilisant l’une des cinq voix disponibles. De plus, depuis mars 2024, les utilisateurs peuvent demander à ChatGPT de lire sa réponse écrite à voix haute, une fonction exclusive aux applications mobiles.

Bien que ChatGPT soit principalement conçu pour générer du texte, il est également capable, dans une certaine mesure, de mettre en forme des données, notamment en créant des tableaux. En soumettant une demande précise au chatbot, les utilisateurs peuvent recevoir un tableau conforme à leurs spécifications. ChatGPT peut également remplir le tableau à l’aide de sa base de données, ou les utilisateurs peuvent lui fournir leurs propres données pour plus de précision.

Les nouvelles fonctionnalités pour dev

ChatGPT est largement reconnu pour ses compétences en génération de code informatique, le distinguant nettement de ses concurrents. Cette fonctionnalité s’avère précieuse pour les développeurs souhaitant gagner du temps sur des tâches simples ou pour les novices cherchant à s’initier au codage. Par exemple, il est possible de demander à ChatGPT de fournir le code HTML d’un tableau généré précédemment, facilitant ainsi son intégration dans un article de blog.

Une autre avancée majeure de ChatGPT est l’introduction de l’analyse d’images en novembre. Cette fonctionnalité permet à ChatGPT d’identifier les caractéristiques d’une image et de fournir des informations pertinentes à son sujet, telles que la traduction de texte, les détails techniques ou la compréhension de schémas. Cette option est accessible aux utilisateurs des versions payantes, que ce soit sur ordinateur ou via l’application mobile.

En outre, ChatGPT permet aux utilisateurs d’intégrer des instructions personnalisées pour améliorer leur expérience utilisateur. Ces instructions peuvent être associées au compte utilisateur et ChatGPT s’efforce de les respecter lors des conversations. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser les réponses de ChatGPT en fonction de leurs préférences et de leurs besoins spécifiques.

Les dernières fonctionnalités à connaître

En octobre 2023, ChatGPT a franchi une nouvelle étape en intégrant l’IA génératrice d’images DALL-E 3 dans son interface. Cette fonctionnalité offre aux abonnés aux versions payantes la possibilité de demander au chatbot de générer des images entièrement nouvelles. Pour garantir la qualité du résultat, il est important de spécifier à ChatGPT que vous souhaitez une image, de préciser le type d’image désiré et d’éviter de surcharger de détails. De plus, il est recommandé d’itérer sur le processus, en utilisant une image générée comme base pour de futures demandes.

En ce qui concerne la gestion des conversations sur ChatGPT, les utilisateurs ont la possibilité d’archiver ou de supprimer les conversations individuelles ou l’ensemble de leurs échanges. Ces options sont accessibles via le menu situé à gauche de l’interface ou dans les paramètres généraux du compte utilisateur. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de gérer efficacement leur historique de conversations selon leurs besoins.

Les abonnés à ChatGPT Plus peuvent également profiter de la possibilité de générer un code de parrainage, offrant un essai gratuit à la formule payante à leurs contacts. Cette option permet à OpenAI de promouvoir ses versions payantes tout en offrant aux utilisateurs existants une opportunité de partager les avantages de l’abonnement. En outre, depuis mars 2024, ChatGPT offre désormais l’option d’activer l’authentification à double facteurs pour renforcer la sécurité des comptes des utilisateurs.