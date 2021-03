11 meilleurs projecteurs intelligents pour votre maison »Gadget Flow

Avant que vous ne décidiez de mettre à niveau votre installation de cinéma maison avec la dernière smart TV, nous avons décidé de vous montrer un autre incontournable multimédia domestique que vous pouvez également opter pour des projecteurs intelligents. Des conceptions portables que vous pouvez transporter dans la maison aux projecteurs intelligents 4K de haute qualité de grandes marques, découvrez quelques-unes des meilleures options que vous pouvez choisir pour faire de votre cinéma maison le meilleur pour les soirées cinéma.

Quelle est la prochaine fois que vous prévoyez une soirée cinéma à la maison? Avec tous les étonnants téléviseurs intelligents prenant en charge la configuration du salon, cela peut sembler la meilleure option lorsque vous décidez de mettre à niveau votre configuration multimédia domestique. Cependant, le résumé d’aujourd’hui parle d’un autre incontournable du cinéma maison qui a également beaucoup progressé au cours des deux dernières années. Oui, vous nous avez bien entendu: les projecteurs intelligents sont indispensables à tout cinéma maison.

Des projecteurs intelligents 4K de grandes marques technologiques comme Samsung aux succès du financement participatif avec la compatibilité Alexa, les projecteurs d’aujourd’hui ne sont plus une grosse boîte que vous gardez dans votre salon et que vous n’utilisez jamais. Au lieu de cela, ce sont des projecteurs qui ne vous feront plus manquer votre téléviseur. Ne nous croyez pas? Vérifiez par vous-même.

Samsung 130 ″ Le projecteur intelligent 4K Premiere LSP9T 2021

Profitez de votre cinéma privé en triple laser 4K avec le Samsung 130 ″ The Premiere LSP9T. Il vous offre une précision des couleurs et des détails immersifs, tout comme le théâtre. L’écran large de 130 pouces a fière allure sous tous les angles et ajoute à cet effet. Et de Netflix à Disney +, il est prêt à diffuser à partir de vos services préférés.

Projecteur intelligent portable WooBloo SMASH

Le Projecteur intelligent portable WooBloo SMASH est l’un des projecteurs intelligents les plus pratiques à posséder car il est livré avec la compatibilité Alexa. Cela signifie que vous pouvez contrôler ce gadget pendant que vous vous asseyez et vous détendez. Et avec 300 lumens et un son à 360 degrés, vous obtenez une expérience cinématographique immersive.

Projecteur portable ASUS ZenBeam Latte L1

Un autre des meilleurs projecteurs intelligents qui est également très pratique est le projecteur portable ASUS ZenBeam Latte L1. Ce projecteur en forme de tasse à café vous permet d’emporter vos films et votre musique n’importe où. Il produit 300 lumens LED, prend en charge Aptoide TV et dispose de haut-parleurs Harmon Kardon de 10 watts.

Projecteur portable intelligent WeMax Dice

Le projecteur portable intelligent WeMax Dice est idéal pour les soirées cinéma. Son petit design le rend facile à emballer et à emporter. Et sa connectivité Bluetooth pratique avec un iPhone ou un appareil Android facilite la projection de vos émissions et films préférés sur n’importe quel mur.

Projecteur intelligent sans fil BenQ EH600

Si vous recherchez un projecteur intelligent pour le travail, le projecteur intelligent sans fil BenQ EH600 couvre tous vos besoins. Tout d’abord, il dispose d’une connectivité sans fil, vous n’aurez donc pas à vous occuper de cordons en désordre juste avant une présentation. Et il se connecte directement à Internet, ce qui facilite la projection depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable. Pour les professionnels à domicile, c’est idéal pour les vidéoconférences immersives.

Anker Nebula Mars II Pro

Emportez le théâtre partout avec vous avec l’Anker Nebula Mars II Pro. Il dispose d’une image HD rayonnante de 500 lumens ANSI, d’Android 7.1 et d’un trapèze horizontal et vertical pour une expérience cinématographique de haute qualité. Grâce à sa compatibilité étendue, vous pouvez connecter et regarder du contenu à partir de périphériques HDMI et USB.

Projecteur numérique Epson LS500 Laser Projection TV 4K HDR

Le Projecteur numérique Epson LS500 Laser Projection TV 4K HDR changera votre expérience cinématographique à la maison. Il utilise la technologie 4K PRO-UHD 3LCD de nouvelle génération et une projection laser à ultra courte focale avec lumière ambiante UHD. Cela vous donne des couleurs vives et des noirs profonds. Et avec Android TV, vous obtenez la recherche vocale et les applications populaires.

Projecteur numérique Epson LS500 Laser Projection TV 4K HDR projetant un concert

Projecteur domestique Anker Nebula Cosmos Max 4K

Vous recherchez un projecteur intelligent qui améliore tout votre ancien contenu? Le projecteur domestique Anker Nebula Cosmos Max 4K est-il. Avec son Hybrid Log Gamma, ce gadget détecte le contenu non HDR à l’écran et utilise la mise à l’échelle en temps réel. Et le système Android TV 9.0 vous offre plus de 5 000 applications avec lesquelles jouer.

Projecteur LED LG CineBeam PH30N

Le Projecteur LED LG CineBeam PH30N fait notre liste des meilleurs projecteurs intelligents car il vous offre un écran impressionnant où que vous alliez. En fait, il produit un écran jusqu’à 100 pouces de taille ou aussi petit que 25 pouces de diagonale. Avec la mise en miroir sans fil des smartphones, il affiche tout ce que vous jouez sur votre téléphone.

Projecteur LED LG CineBeam PH30N sur fond gris

Mini projecteur portable XGIMI MoGo Pro

Lorsque vous souhaitez regarder un film n’importe où, emportez le mini projecteur portable XGIMI MoGo Pro avec vous. Utilisez-le dans la cour de votre ami et projetez votre drame préféré sur le mur sous les étoiles. Avec Android TV 9.0, ce gadget vous permet d’accéder au Google Play Store et d’effectuer des recherches à l’aide de l’Assistant Google.

Projecteur Optoma UDH50X 240 Hz

Le projecteur Optoma UDH50X 240 HZ fera de votre maison l’endroit où tout le monde veut aller pour des soirées de jeux et des événements sportifs. Il projette un écran jusqu’à 302,4 pouces et aussi petit que 34,1 pouces. Sans décalage, vous remarquerez une expérience de jeu fluide et transparente. Il existe même un mode d’affichage automatique pour la 3D.

Projecteur Optoma UHD50X 240 Hz dans un salon

Êtes-vous prêt pour votre projecteur le plus intelligent à ce jour? Les projecteurs de cette liste facilitent plus que jamais la connexion à vos appareils et la diffusion de votre contenu préféré. Faites-nous savoir lequel de ces gadgets vous a semblé le plus utile dans la section des commentaires.