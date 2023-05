6 idées pour créer un album photo souvenir à votre image

Ces 6 idées vous permettront de pouvoir créer de manière rapide votre album, que ce soit pour offrir ou tout simplement pour vous. Peu importe le type d’albums que vous souhaitez réaliser, un album de naissance, un livre photo pour un anniversaire, un mariage ou de n’importe quels autres moments dont vous avez envie de garder en souvenir, ces 6 idées vous aideront à créer votre album personnalisé qui vous ressemble.

Tout d’abord, choisissez les bonnes photos

La recherche et le choix des photos représentent 50 % de la réalisation de votre album. Pour bien choisir vos photos, il est conseillé de regrouper toutes vos photos favorites pour ensuite venir les trier, cela sera plus simple pour vous.

Choisissez les photos les plus nettes possibles et les plus naturelles, sans filtres ni retouches. Une fois les photos choisies pour votre album, vous pouvez essentiellement les retoucher, mais veillez à ce qu’elles soient légères et peu flagrantes.

Pour faciliter le choix de vos photos, décider d’un thème pour l’album peut vous aider dans la sélection de vos photos, vous n’aurez qu’à choisir celles qui y correspondront le plus ! Un site comme Flexilivre propose des dizaines de thèmes différents pour coller à votre personnalité ou à l’évènement à immortaliser.

Privilégiez les photos de vos proches !

Lorsque l’on constitue un album photo, c’est pour garder des souvenirs, se remémorer des moments partagés avec nos amis et notre famille.

Il est toujours agréable de se remémorer des moments inoubliables et joyeux, c’est pour cela qu’il est important de choisir des photos qui vous évoquent ces moments joyeux que vous avez passé avec vos proches.

De même si vous souhaitez offrir cet album photo à une personne, les photos doivent être évocatrices pour réveiller les émotions de la personne qui consultera cet album.

Imaginez le résultat final

Une petite astuce pour vous aider à réaliser votre album est de concevoir un plan du contenu de votre album. Vous pouvez par exemple choisir le thème de l’album, pour quelle occasion souhaitez-vous le créer ? un mariage ? un anniversaire ? Noël ? Ensuite, vous pouvez dessiner votre album photo et voir comment vous aimeriez disposer vos photos, à quelle place, dans quel sens, combien de photos par page, etc.

Choisissez une structure plus optimale

Maintenant, il est nécessaire de choisir le format de votre album photo et la couverture de celui-ci, vous pouvez opter pour un format paysage, qui convient parfaitement aux photos panoramiques. Vous pouvez également choisir un format carré ou bien en portrait, tout dépend de la taille de votre composition.

Concernant la couverture, un large choix s’offre à vous, choisissez une couverture rigide, souple ou bien matelassée. Optez pour des reliures plutôt bien collées, à spirales ou agrafées, toutes ces options sont proposées pour vous permettre de personnaliser au maximum votre album souvenirs.

Personnalisez la mise en page de votre album

En fonction de l’objet de vos photos, définissez le thème de votre album, vous trouverez différentes variétés d’albums sur de nombreux sites. Vous pouvez aussi choisir le design, la couleur, le texte et la typographie de votre album, décider de placer vos photos manuellement, ou bien, laissez faire un logiciel. Enfin, jouez avec en déplaçant vos photos, votre texte et composez l’album que vous souhaitez.

Faites attention à votre message

Écrire un petit message ou laisser un petit mot peut aussi ajouter une touche de créativité et vous aider à personnaliser votre album. Par exemple, si vous constituez un album de naissance pour un bébé, vous pouvez y inscrire sa taille, son poids, sa date de naissance.

Partagez vos pensées, laissez un petit mot d’amour pour ensuite l’offrir à une personne qui vous est proche. La personne qui par la suite lira votre album sera touchée par ce geste. Pour personnaliser encore plus les pages de votre album, laissez y des proverbes ou des expressions connues.