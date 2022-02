90 jours : l’application pour devenir éco-citoyen !

Ces dernières années, les Français ont progressivement changé leurs habitudes vers un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Cette récente prise de conscience écologique a poussé un grand nombre de consommateurs à ajuster leur quotidien en adoptant des gestes nouveaux : remplacer les emballages par des courses en vrac, favoriser le vélo à la voiture, trier ses déchets… Toutefois, il n’est pas toujours évident de connaître toutes les subtilités de l’écologie et les gestes à privilégier pour une démarche plus écoresponsable. De manière à vous accompagner dans le processus, vous trouverez aujourd’hui de nombreux outils tels que des applications et sites dédiés.

90 jours : un premier pas vers l’écologie

S’engager dans un quotidien plus en accord avec les besoins de la planète n’est pas une démarche des plus simples lorsque l’on ne sait pas par où commencer. La première étape : la volonté. Par la suite, de nombreux outils et dispositifs ont vu le jour au fil des années afin d’encourager les consommateurs à adapter leur mode de vie vers un comportement plus respectueux de l’environnement. Parmi les instruments à votre disposition, nous retrouvons notamment les applications telles que 90 jours. Accessible où que vous soyez, grâce à votre smartphone, celle-ci est une appli parfaitement conçue pour guider les Français dans leur démarche, en leur proposant un accompagnement pratique, au moyen d’une appli intuitive.

Aujourd’hui, de plus en plus de Français prennent conscience de l’ampleur de la cause environnementale. Or, un grand nombre d’entre eux pensent encore qu’à leur échelle, ils ne pourront contribuer à une amélioration de la situation. L’application 90 jours les aide à mieux comprendre l’impact qu’ils peuvent avoir sur la planète au quotidien, en les encourageant à adopter les bons gestes.

Trois mois pour changer vos habitudes

Pour un grand nombre de consommateurs, opter pour une démarche plus écologique est synonyme de complication. Cela semble demander un effort incommensurable qui les décourage souvent avant même d’avoir commencé. Ainsi, afin de motiver les plus réticents, de nombreuses applications ont vu le jour, proposant une adaptation en douceur, vers un mode de vie plus écoresponsable. Parmi les meilleures applications écolos, 90 jours met en avant une démarche ludique qui saura plaire au plus grand nombre ; elle vous aide alors à passer au vert et à construire un mode plus durable grâce à des défis quotidiens.

Non dans l’objectif de faire de vous des fervents militants de l’écologie, elle saura, en douceur, vous amener à adopter un mode de vie plus vert. Sous forme de défis, vous opterez progressivement pour des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Le challenge est simple : réaliser 10 à 15 défis en 90 jours. Parmi eux, nous retrouvons notamment :

Acheter un sac de course réutilisable

Apprendre à éviter les éliminer les produits dont la production a un rôle destructeur sur l’environnement (ex : huile de palme)

Opter pour une gourde d’eau réutilisable

Les défis proposés par l’application sont plus ou moins longs, pouvant prendre 15 minutes comme deux semaines. Pour chacun d’entre eux, vous disposez d’un bouton “en savoir plus”, grâce auquel vous découvrirez tous les effets bénéfiques de votre défi. Avec la possibilité d’accepter ou de refuser des défis, vous contribuez, à votre échelle, à la préservation de la planète.

Une application pratique

Aujourd’hui, nous sommes tous liés à nos outils technologiques, qu’il s’agisse de smartphones ou de tablettes, ceux-ci nous accompagnent partout où nous allons. En optant pour une application telle que 90 jours, nous profitons d’un coach environnemental au creux de notre main. Grâce à notre portable, nous pouvons alors adopter un mode de vie plus écoresponsable, au moyen d’une démarche plus ludique et séduisante.

De manière à accompagner tous les consommateurs qui le désirent, l’appli propose une adaptation à tous les smartphones, iOS comme Android. Sur smartphone comme sur tablette, cette dernière sera alors accessible où que vous soyez. Par ailleurs, 90 jours met un point d’honneur à accompagner les utilisateurs vers une démarche qui ne les découragera pas, c’est pourquoi cette dernière s’efforce de cerner votre profil afin de cibler des défis adaptés à votre mode de vie. Pour ce faire, cette dernière vous pose quelques questions ciblées au premier démarrage :