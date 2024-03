ADSL : Orange va supprimer ce vieux réseau, êtes-vous concerné par sa disparition ?

Le réseau ADSL vit ses derniers jours ! En janvier, Orange a cessé son offre dans 162 communes et prévoit de l’interrompre complètement d’ici 2030.

Les services Internet ADSL d’Orange ont déjà fait partie du passé pour 162 communes depuis le 31 janvier 2024. Dans les années à venir, cette technologie sera progressivement éliminée dans pas moins de 3 100 communes françaises d’ici 2027. Les raisons de cette évolution, ainsi que ses implications pour les habitants et les fournisseurs de services Internet, sont exposées en détail dans cet article.

Orange va mettre fin à l’ADSL

Après 50 ans de service loyal, Orange envisage de retirer les anciens réseaux en cuivre pour favoriser le déploiement de la fibre optique, une technologie réputée pour sa robustesse, son efficacité énergétique et sa vitesse de transmission bien supérieure.

Ce processus est déjà enclenché, avec la suppression du réseau ADSL dans sept communes telles que Lévis-Saint-Nom et Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), Provin (Nord), et Issancourt-et-Gernelle (Ardennes). D’ici fin janvier 2025, 162 autres communes seront privées d’accès à ce réseau, et Orange compte poursuivre ce processus jusqu’en 2030, année où le réseau ADSL sera entièrement éliminé.

Selon l’opérateur, plus de 3 100 communes seront déconnectées d’ici 2027. Orange précise que la fermeture du réseau en cuivre se fera progressivement par zones géographiques, avec une transition vers la fibre optique ou des alternatives proposées et accompagnées par tous les opérateurs.

Fini l’ADSL, place à la fibre optique

Comme précédemment mentionné, le réseau ADSL sera remplacé par la fibre optique, ce qui implique que les abonnements disponibles seront basés sur la fibre optique, la 5G, ainsi que l’Internet par satellite, offrant ainsi une variété d’options aux utilisateurs.

Cette transition affectera également plusieurs autres technologies de communication telles que le VDSL et le SDSL, tout en bénéficiant aux services de téléphone fixe, de fax, de minitel, de télématique et de télévision, selon les indications fournies par Orange. Ce changement est motivé par l’évolution technique, et les données montrent que la fibre optique a progressivement pris le dessus sur l’ADSL depuis le début de l’année 2022.

En effet, 64% des abonnements à Internet haut et très haut débit sont désormais en fibre. Les autorités publiques voient dans cette transition vers la fibre une opportunité, considérant que le réseau ADSL, vieillissant, nécessite des réparations plus fréquentes et que sa qualité de connexion Internet n’est plus suffisante pour répondre aux besoins actuels.

Qui devient l’accès Internet de référence

Depuis plusieurs années, l’opérateur Orange a mis en place des plans visant à mettre fin progressivement au réseau ADSL. En effet, à la fin de l’année 2023, l’entreprise a dévoilé les grandes lignes de son projet visant à abandonner progressivement le réseau en cuivre. Une première expérimentation de cette fermeture a été réalisée en mars 2021 dans la commune de Lévis-Saint-Nom, qui est déjà équipée de la fibre optique depuis 2016.

Suite à cette expérimentation réussie, Orange a étendu ses tests à six autres communes. Ce second test a pris fin en mars 2023. En milieu d’année 2022, Orange a informé l’autorité de régulation des télécommunications de son plan de fermeture du réseau ADSL, avec un calendrier prévisionnel prévoyant le débranchement complet du réseau cuivre d’ici 2030. Cette mesure affectera au total 42 millions de locaux.

Selon Laure de La Raudière, présidente de l’Autorité de régulation des communications électroniques, la fibre optique deviendra la nouvelle infrastructure et le nouvel accès Internet de référence. Pour savoir si votre commune n’a plus accès au réseau cuivre, vous pouvez consulter cette page mise à disposition par le ministère de l’Économie, qui vous permet d’effectuer une recherche par code postal.