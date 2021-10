Afficher pourcentage batterie iPhone 12

L’iPhone 12 lors de sa sortie, a été assez critiqué compte tenu du fait qu’il était impossible de voir le pourcentage de la batterie directement sur l’écran principal du téléphone. Et nombreux sont les utilisateurs qui ont manifesté pour montrer leur frustration à l’égard de cette situation. Cependant, il existe tout de même des alternatives qui donnent accès au pourcentage de la batterie mais sont très peu connues par les utilisateurs de l’iPhone 12. Ainsi, dans les lignes ci-dessous, nous vous présenterons les différentes alternatives qui permettent de voir le pourcentage de la batterie.

Affichage du pourcentage de la batterie depuis le centre de contrôle de l’iPhone

Lorsque vous souhaitez accéder à la batterie de votre iPhone 12 afin de vérifier le pourcentage de cette dernière, vous avez la possibilité de le faire depuis le centre de contrôle de votre téléphone. Pour cela, vous devez effectuer un balayage vers le bas depuis l’angle droit de votre iPhone. Une fois cela fait, le centre de contrôle s’affiche et vous aurez ainsi la possibilité de voir le pourcentage de votre batterie qui sera affiché juste à côté de la barre de chargement du téléphone. Une fois que vous aurez fini, revenez tout simplement à l’écran d’accueil et cela fera disparaître le centre de contrôle.

Affichage du pourcentage de la batterie grâce à l’assistant Siri

Si vous souhaitez connaître votre pourcentage de batterie, vous pouvez le faire en demandant à votre assistant Siri de vous indiquer à quel pourcentage se trouve votre batterie et il vous répondra à la seconde. Cependant, pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité de votre téléphone, vous devez au préalable l’activer. En effet pour activer l’assistant Siri dans votre iPhone 12, vous devez suivre les instructions suivantes : pour commencer, entrez dans réglage du téléphone et ensuite appuyez sur Siri et recherche. Une fois cette rubrique ouverte, activez l’option Dis Siri. Et dès que l’assistant Siri sera activé, appuyez alors sur continuer, et respectez à la lettre les instructions qui vous seront données tout en répétant à une voix haute les commandes qui seront affichées à l’écran.

Affichage du pourcentage de la batterie dans les widgets

Vous pouvez également voir le pourcentage de votre batterie depuis les widgets. Pour accéder aux widgets, vous pouvez le faire depuis votre écran de verrouillage en faisant un balayage vers la droite avec votre doigt. Dans la zone destinée aux widgets, vous trouverez les éléments tels que la météo du jour, le cours des bourses, les événements à venir et bien d’autres. Et dans cette zone, vous aurez la possibilité d’y ajouter des options telles que, le pourcentage de la batterie. Pour le faire, vous devez tout d’abord accéder aux widgets comme cela a été indiqué plus haut. Une fois que vous serez dans les widgets, faites défiler la liste vers le bas et appuyez ensuite sur modifier et puis sur + et après cela, choisissez l’option batterie. Et pour valider votre sélection vous devez appuyer sur ajouter widget et l’option batterie sera ajoutée dans vos widgets.