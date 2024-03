Aides CAF : découvrez le montant de la hausse des allocations au 1er avril 2024 !

À partir du 1er avril 2024, plusieurs aides de la CAF, telles que le RSA et les allocations familiales, verront leur montant augmenter.

Comme chaque année, les aides octroyées par la CAF subissent une revalorisation. Au 1er avril prochain, plusieurs allocations vont bénéficier d’une augmentation. Parmi celles-ci, le RSA ainsi que les allocations familiales seront concernés. Cette hausse, régulièrement mise en place, vise à ajuster les montants aux besoins actuels des bénéficiaires et à prendre en compte l’évolution des coûts de la vie. Ces ajustements sont attendus avec impatience par de nombreuses familles et personnes en situation précaire, offrant ainsi un soutien financier plus adapté à leurs besoins. Tous les détails.

Changements des prestations de la CAF à partir du 1er avril 2024

Le 1er avril 2024, les bénéficiaires des aides de la CAF peuvent s’attendre à des changements significatifs dans certaines prestations sociales et familiales. En France, ces ajustements sont une pratique courante pour suivre l’évolution de l’inflation, qui a récemment affecté le pouvoir d’achat des consommateurs.

Les personnes financièrement vulnérables ainsi que les ménages à faibles revenus sont particulièrement touchés par cette hausse des prix, les plongeant dans des difficultés financières croissantes. Face à cette réalité, la CAF a mis en place diverses prestations destinées à soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

Ces aides, accessibles sous certaines conditions, visent à alléger le fardeau financier des ménages confrontés à des difficultés économiques. Ainsi, le 1er avril 2024 marque non seulement une date importante pour les bénéficiaires des aides de la CAF, mais également une étape cruciale dans l’adaptation des prestations sociales aux réalités économiques actuelles.

Les allocations concernées

À partir du 1er avril prochain, les différentes prestations de l’organisme d’aides sociales seront soumises à des changements significatifs, parmi lesquels figure l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Cette revalorisation concerne également les allocations familiales ainsi que le RSA (Revenu de Solidarité Active), avec une augmentation prévue de 4,6%.

Cette hausse des aides sociales avait été annoncée depuis un certain temps déjà, et le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités a confirmé cette mesure.

Bruno Le Maire a expliqué que “La forte inflation constatée en 2023 conduit à prévoir une revalorisation des prestations légales au 1er avril 2024 de 4,6%”, conforme à la loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2024.

Une revalorisation plus faible en 2025 ?

Le contexte pour l’année 2025 est entouré d’incertitudes importantes. En raison du ralentissement de la croissance économique en France, des questions subsistent quant à la revalorisation des aides l’année prochaine, dans un contexte où le pays doit réaliser des économies pour réduire son déficit à 4,4%. Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, a soulevé ces interrogations lors d’une interview sur France Inter, soulignant l’impact potentiel des mesures à venir sur les aides sociales.

Actuellement, Thomas Cazenave n’a pas apporté de réponse claire à ces questions, laissant ainsi planer le doute sur l’indexation ou non des prestations sociales et familiales de la CAF sur l’inflation en 2025. Bien que l’Insee n’anticipe pas de rebond de l’inflation en 2024, estimant son taux à 2,5% entre mars et juin, la méthode de calcul pour la revalorisation des aides en 2025 reste incertaine.

C’est le Code de la Sécurité sociale qui détermine le montant des prestations sociales et familiales, en se basant sur l’évolution de l’inflation sur deux ans. Ainsi, les 4,6% d’augmentation correspondent à la différence entre la moyenne de l’inflation sur deux périodes : de février 2023 à janvier 2024 et de février 2022 à janvier 2023. Par exemple, une personne touchant le RSA percevra désormais 635,71 euros par mois, contre 607,75 euros auparavant.