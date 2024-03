Alerte bon plan : comment obtenir 140 Go pour moins de 10€ avec Free ?

Vous cherchez un bon plan incroyable ? Découvrez comment obtenir 140 Go pour moins de 10€ avec Free ! Les détails.

À une époque où le besoin en **données mobiles** est en constante augmentation, trouver des offres de forfait mobile à la fois économiques et généreuses est devenu une priorité pour beaucoup d’entre nous. C’est dans ce contexte que Free Mobile disrupte une fois de plus le marché avec une offre d’une richesse rare : 140 Go de data pour moins de 10€. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la mission que s’est fixée l’opérateur depuis son entrée sur le marché en 2012, démocratiser l’accès aux services de télécommunication en France.

Une offre data gigantesque à prix mini

Dans le détail, l’offre Série Free inclut non seulement une ample provision de 140 Go de données en 4G utilisables chaque mois en France métropolitaine, mais assure également 18 Go de données lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM.

Ces chiffres placent l’offre parmi les plus compétitives du marché pour les consommateurs ayant un fort besoin de connexion internet mobile, se prêtant aussi bien à des usages quotidiens intensifs tels que le streaming vidéo en haute définition, le téléchargement ou encore les jeux en ligne. Outre la data, ce forfait comprend les appels, SMS, et MMS illimités, tant en France qu’en Europe et dans les DOM, offrant une solution complète pour communiquer sans entrave.

L’offre, à 9,99€ par mois durant la première année, sans engagement, témoigne de la volonté de Free Mobile de rendre accessible à tous un service mobile de grande qualité. Après cette période promotionnelle, le forfait évolue vers une offre 5G à 19,99€ par mois, une transition qui s’inscrit dans l’air du temps compte tenu de l’expansion rapide de la technologie 5G en France et dans le monde.

Changer d’opérateur sans perdre son numéro

Nous savons que le changement d’opérateur mobile peut parfois s’avérer fastidieux, en particulier lorsque vient le souci de conserver son numéro de téléphone. Fort heureusement, Free Mobile facilite cette transition grâce à la portabilité du numéro. Un simple appel au 3179 depuis votre ligne actuelle suffit pour obtenir votre numéro RIO, indispensable pour le transfert de numéro lors de votre souscription chez Free Mobile. Ce processus, transparent, vous permet de migrer vers ce nouveau forfait tout en conservant votre numéro actuel, sans démarche supplémentaire.

Caractéristiques Offre Série Free Data en France 140 Go Data en Europe et DOM 18 Go Appels, SMS, MMS Illimités Prix mensuel la première année 9,99€ Engagement Sans engagement

Nous observons un véritable engouement pour les forfaits mobiles à haut volume de data qui permettent de répondre aux nouveaux usages numériques. Ce phénomène reflète nos habitudes de consommation internet de plus en plus fortes. Selon l’ARCEP, le trafic de données mobiles en France a connu une croissance exponentielle ces dernières années, signe d’une demande croissante pour des forfaits toujours plus généreux. Free Mobile, en proposant 140 Go pour moins de 10€, non seulement s’insère parfaitement dans cette tendance mais se positionne également comme un acteur clé dans la course à la meilleure offre.

Un forfait avec plus d’avantages

En optant pour cette offre, vous ne bénéficiez pas seulement de conditions tarifaires avantageuses pendant un an, mais également d’un forfait adapté à une large palette d’utilisations. Que vous soyez passionnés de technologie, grands consommateurs de contenus multimédia ou voyageurs fréquents, ce forfait XXL répond à vos besoins les plus exigeants.

Pour finir, il est certain que dans le contexte actuel où l’économie des ménages est plus que jamais au cœur des préoccupations, bénéficier d’un forfait mobile complet à un tarif aussi compétitif représente une aubaine.

Free Mobile continue ainsi de démocratiser l’accès aux services mobiles en France, permettant à chacun de rester connecté sans compromettre son budget.