Android 12 inclurait un changement d’interface utilisateur pour le verrouillage du système et bien plus encore

Il y a exactement une semaine aujourd’hui, nous avons transmis quelques maquettes d’Android 12 qui étaient en fait des concepts de design réalisés par Google pour montrer aux fabricants de téléphones Android ce que Google avait en tête pour la prochaine version d’Android. Tout comme iOS, Android 12 alertera les utilisateurs lorsqu’une application tierce utilisera le microphone et l’appareil photo du téléphone. Selon XDA, Google va modifier la disposition de l’écran « Always on Display » et de l’écran « Lock » dans Android 12. L’interface utilisateur du verrouillage de l’écran sous Android 12 sera modifiée et des options supplémentaires de verrouillage de l’horloge de l’écran seront proposées.

Une nouvelle fonction de boîte aux lettres sera similaire à celle d’une application placée dans un cadre ou une fenêtre avec des couleurs de fond qui changent. Pour éviter que l’écran d’accueil d’une application ne vous aveugle la nuit, Android 12 pourrait afficher automatiquement l’écran d’accueil d’une application en fonction du thème (clair ou foncé) que vous avez sélectionné. XDA a également mentionné certains des changements de l’interface utilisateur que Google serait en train de tester, tels qu’un curseur de luminosité plus épais dans le panneau de notification, une nuance de notification à deux panneaux, et un déplacement qui enverrait les étiquettes de la tuile Quick Settings sur le côté de l’écran.

Google appelle certaines des modifications de l’interface utilisateur pour Android 12 le début de la « route vers Material NEXT ». Tout comme Google a ajusté ses applications Android pour répondre à la conception du thème matériel (fond blanc brûlant de la rétine, polices spécifiques), les applications Android de Google pourraient être mises à jour en fonction de l’apparence de Material NEXT.

Nous avons pu voir le lancement en avant-première de la bêta du développeur Android 12 ce mois-ci. La version finale d’Android 12 sera probablement sortie en septembre. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes sera l’hibernation des applications. Disons que vous voulez installer une nouvelle application mais qu’il ne vous reste pas assez de place pour la stocker. Vous pourriez supprimer certaines des applications que vous n’utilisez plus vraiment pour libérer de l’espace, mais en vérité, vous ne pensez pas qu’il existe d’applications qui correspondent à cette description. Ce que vous pouvez faire, c’est mettre une application en hibernation ; cela empêchera l’application de fonctionner et libérera la quantité de données qu’elle consomme. Pendant l’hibernation, l’application reste au téléphone.