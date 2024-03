Android 15 corrige un gros défaut de la caméra de nos smartphones, découvrez lequel !

Découvrez comment la toute dernière mise à jour d’Android, Android 15, apporte une solution attendue depuis longtemps à un défaut majeur qui affecte la qualité de la caméra de nos smartphones.

Le module caméra du Google Pixel 8 Pro – Crédit : 01net / Guillaume du Mesgnil d’Engente La prochaine mise à jour stable d’Android s’apprête à introduire une fonctionnalité très attendue qui va considérablement améliorer une option déjà disponible sur les smartphones fonctionnant sous Android 14. Pour ceux qui utilisent leur smartphone comme webcam avec leur PC, la version bêta d’Android 15 vient de débloquer un “mode qualité” qui promet d’apporter une nette amélioration à cette expérience.

La qualité de la webcam d’Android atteint-elle enfin le niveau d’iOS ?

Depuis les dernières mises à jour majeures telles que macOS Ventura et iOS 16, les utilisateurs ont été ravis de découvrir la possibilité d’utiliser leur iPhone comme une webcam alternative pour leur Mac, contournant ainsi la webcam intégrée de leur ordinateur. Cette fonctionnalité a été particulièrement appréciée pour ses avantages en termes de qualité d’image et de flexibilité.

Cependant, du côté d’Android, bien que la fonctionnalité similaire soit présente depuis Android 14, la qualité de l’image laissait jusqu’alors à désirer. Mais les choses semblent sur le point de changer avec l’arrivée imminente d’Android 15. Selon Michaal Rahman, un expert renommé dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles de Google, cette nouvelle version apporte une amélioration significative à la fonction webcam USB.

Grâce à l’introduction d’un mode “haute qualité”, les utilisateurs peuvent désormais s’attendre à une expérience de webcam plus fluide et à une meilleure qualité d’image, renforçant ainsi la compétitivité d’Android dans ce domaine par rapport à ses concurrents.

D’autres applications permettent d’améliorer la webcam d’Android

Avant même la sortie d’Android 15, plusieurs applications tierces sur Android offraient déjà la possibilité d’utiliser son smartphone comme une webcam pour son ordinateur, souvent avec une qualité supérieure à celle proposée par Google.

Face à cette concurrence et conscient des lacunes de sa propre solution, le géant américain a pris des mesures pour améliorer cette fonctionnalité avec la prochaine version de son système d’exploitation.

Dans la version Developer Preview 2 d’Android 15, une nouvelle fonctionnalité a été repérée : un symbole “HQ” indiquant un mode “haute qualité” pour la webcam. Selon les premiers tests effectués par des spécialistes, cette nouvelle version promet une amélioration significative par rapport à la précédente, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience webcam plus performante et plus satisfaisante.

Priorité à l’autonomie et à la température du téléphone plutôt qu’à la qualité de l’image

Google a semblé faire le choix délibéré de privilégier l’endurance et la gestion de la température du téléphone plutôt que la qualité de l’image lors du développement de la fonctionnalité de webcam.

Cette décision a été motivée par la perspective que les utilisateurs pourraient participer à des réunions ou des appels vidéo prolongés. Michael Rahman, expert en systèmes d’exploitation mobiles de Google, a soumis le nouveau mode haute qualité à un test sur son Pixel 8 Pro. Après un appel vidéo de 1h30, il n’a relevé aucun signe de surchauffe excessive de l’appareil.

De plus, il a constaté que la batterie avait diminué de seulement 8 % lorsqu’il avait connecté le smartphone à une station d’accueil à l’aide d’un câble USB 2.0 lent. Cependant, il est à noter que l’utilisation d’un chargeur plus rapide aurait pu entraîner une augmentation de la température du téléphone.