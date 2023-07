Android Auto : comment ça fonctionne ?

Android Auto est un système d’exploitation développé par Google spécialement conçu pour être utilisé dans les voitures. Il permet aux conducteurs de connecter leur téléphone Android à l’écran de leur véhicule, offrant ainsi un accès facile et sûr à diverses fonctionnalités telles que la navigation, la musique et les appels téléphoniques. Avec Android Auto, les conducteurs peuvent rester connectés tout en gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route. Cette technologie innovante révolutionne l’expérience de conduite en offrant une interface utilisateur conviviale et intuitive, contribuant ainsi à rendre nos trajets plus agréables et sécurisés.

Quels sont les smartphones compatibles avec Android Auto ?

Android Auto est compatible avec une large gamme de smartphones Android. Pour vous permettre de savoir si votre mobile fait partie des smartphones compatibles avec Android Auto, nous vous avons rédigé une petite liste des plus connus :

Samsung Galaxy S series (S9, S10, S20, etc.) ;

Google Pixel series (Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4, etc.) ;

OnePlus series (OnePlus 6, OnePlus 7, etc.) ;

Huawei P series (P20, P30, etc.) ;

LG G series (G7 ThinQ, G8 ThinQ, etc.).

Cependant, nous tenons à vous rappeler que nous n’avons pas répertorié ci-dessus tous les smartphones compatibles et que la compatibilité avec Android Auto peut varier en fonction du modèle spécifique de votre smartphone et de votre version d’Android installée. Nous vous recommandons vivement de vérifier la compatibilité de votre smartphone sur le site officiel d’Android Auto ou dans les paramètres de votre téléphone.

Comment installer Android Auto sur mon téléphone?

Si vous souhaitez installer Android Auto sur votre téléphone, nous vous avons préparé un petit guide afin d’y parvenir ! Suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Google Play Store sur votre téléphone. Recherchez “Android Auto” dans la barre de recherche. Cliquez sur l’application Android Auto dans les résultats de recherche. Appuyez sur le bouton “Installer” pour démarrer le téléchargement et l’installation de l’application. Une fois l’installation terminée, ouvrez l’application Android Auto. Acceptez les conditions d’utilisation et accordez toutes les autorisations nécessaires pour que l’application fonctionne correctement. Connectez votre téléphone à un véhicule compatible avec Android Auto à l’aide d’un câble USB ou d’une connexion sans fil si disponible. Suivez les instructions à l’écran pour effectuer la configuration initiale de votre appareil avec Android Auto.

Une fois que vous avez installé et configuré Android Auto, vous pourrez utiliser plusieurs fonctionnalités compatibles, notamment la navigation GPS, la lecture de musique et le contrôle des appels téléphoniques, directement depuis l’écran de votre véhicule.

Quelles sont les applications compatibles avec Android Auto?

C’est une très bonne nouvelle que nous vous annonçons car les applications les plus populaires d’Android sont compatibles avec Android Auto ! Voici une liste non exhaustive des applications que vous pouvez utiliser avec Android Auto :

Google Maps : pour la navigation GPS en voiture ;

Waze : une autre application de navigation GPS populaire ;

Spotify : pour écouter de la musique en streaming ;

Pandora : une application de radio en ligne ;

WhatsApp : pour envoyer et recevoir des messages ainsi que des appels en conduisant ;

iHeartRadio : une autre application de radio en ligne ;

Pocket Casts : pour écouter des podcasts pendant que vous conduisez ;

Audible : pour les livres audio et les podcasts ;

Stitcher Radio for Podcasts : une autre application populaire pour écouter des podcasts.

Cependant, nous tenons à vous avertir que toutes les applications les plus populaires d’Android, que nous n’avons pas mentionnées dans cette liste, ne sont pas forcément compatibles avec Android Auto. Il est donc préférable que vous vérifiez de vous-même dans le Google Play Store si les applications spécifiques que vous souhaitez utiliser sont compatibles avec Android Auto.

Comment connecter mon téléphone à Android Auto dans ma voiture?

Pour connecter votre téléphone à Android Auto dans votre voiture, il vous suffit juste de suivre les étapes suivantes :

Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec Android Auto et qu’il exécute la dernière version d’Android. Vérifiez si votre voiture est compatible avec Android Auto. Si elle ne l’est pas, vous pouvez utiliser un autoradio aftermarket compatible avec Android Auto. Connectez votre téléphone à votre autoradio à l’aide d’un câble USB. Assurez-vous d’utiliser un câble USB de qualité pour une connexion stable. Si c’est la première fois que vous connectez votre téléphone, vous devrez peut-être accepter les conditions d’utilisation et les autorisations requises sur l’écran de votre téléphone. Une fois connecté, vous devriez voir l’icône Android Auto s’afficher sur l’écran de votre autoradio ou de votre tableau de bord. Si nécessaire, suivez les instructions à l’écran pour télécharger et installer l’application Android Auto sur votre téléphone. Ouvrez l’application Android Auto sur votre téléphone et configurez vos préférences, telles que la langue, les notifications et les applications compatibles. Vous pouvez maintenant utiliser Android Auto pour accéder à diverses fonctionnalités telles que la navigation GPS, la lecture de musique, la messagerie vocale et bien plus encore en utilisant des commandes vocales ou en touchant l’écran de votre autoradio ou de votre tableau de bord.

Bravo ! Vous y êtes arrivés, vous avez connecté votre mobile à Android Auto dans votre voiture, vous n’avez plus qu’à en profiter !

Est-ce que je peux utiliser Android Auto avec un iPhone?

Non, Android Auto est une application développée par Google spécifiquement pour les appareils Android. Elle n’est pas compatible avec les iPhones. Pour les utilisateurs d’iPhone, il existe une application similaire appelée Apple CarPlay, qui permet de connecter un iPhone à un système embarqué dans une voiture.