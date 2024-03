Android : découvrez le nouveau logo qui fait vibrer certains smartphones !

Le logo de démarrage d’Android connaît actuellement des changements sur plusieurs appareils, apportant ainsi un vent de fraîcheur à l’expérience utilisateur.

Une nouvelle tendance émerge du côté d’Android, où des changements de logos au démarrage commencent à être déployés sur certains téléphones. Cette mise à jour visuelle apporte un vent de fraîcheur à l’expérience utilisateur, mais il est important de noter que tous les fabricants ne sont pas concernés de la même manière. Certains appareils adoptent ces nouveaux logos dès leur mise en marche, tandis que d’autres continuent à utiliser les anciens logos familiers.

À chacun son logo Android ?

Lorsque nous mettons sous tension notre Google Pixel 8, nous sommes accueillis par le classique logo de Google suivi d’un sobre « Powered by Android », agrémenté de l’icône bien connue du droïde, « The Bot », dans un blanc épuré. Toutefois, 9to5Google a remarqué un changement intéressant : cette petite mascotte robotique commence à revêtir différentes apparences en fonction des modèles de smartphones. Ce nouvel élément de personnalisation, bien que discret, ajoute une touche de diversité visuelle au démarrage des appareils Android, reflétant peut-être une volonté des fabricants de se démarquer visuellement sur le marché concurrentiel des smartphones.

Une refonte qui ne date pas d’hier

La refonte du logo Android a été amorcée dès 2019, mais elle a subi quelques ajustements significatifs en juin 2023, suivis d’autres en septembre de la même année.

Ces changements ont abouti à l’introduction d’une mascotte en 3D appelée « The Bot », désormais visible en bas de l’écran de démarrage, accompagnée de la mention « Powered by Android ».

Ce qui rend cette évolution particulièrement intéressante, c’est que ce logo n’est pas uniforme d’un appareil à un autre, présentant des variations subtiles en fonction des modèles.

Des modifications qui ne passent pas inaperçues

Ainsi, le logo Android se présente sous une forme en 3D sur le Honor Magic 6 Pro, tandis qu’il adopte un aspect beaucoup plus plat sur le Xiaomi 14 Ultra.

De plus, sa taille est nettement plus imposante sur ce dernier modèle, semblant même dépasser légèrement du bas de l’écran.

Pourtant, il est difficile pour l’instant d’expliquer la logique derrière ces variations et le déploiement du nouveau logo, car des smartphones plus récents tels que le OnePlus 12 et le Nothing Phone (2a) ne semblent pas encore bénéficier de cette mise à jour.