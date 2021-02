Apple arrêterait la production de mini-iPhone 12 5G au prochain trimestre

Apple a décidé de produire cette année une mini version de la série iPhone 12 compatible 5G. Avec un écran de 5,4 pouces, l’iPhone 12 mini est pour ceux qui préfèrent ne pas avoir à brouiller un téléphone plus grand dans leur poche, ou pour ceux qui préfèrent pouvoir appuyer sur les coins supérieurs de l’écran de leur téléphone sans avoir à faire du doigt basé sur la callisthénie. Et n’oubliez pas que le prix plus bas de l’iPhone 12 mini (800€ et plus) le rend plus abordable pour ceux qui ne veulent pas dépenser autant d’argent sur un téléphone pendant une pandémie.Mais il y a quelques inconvénients à posséder le iPhone 12 mini.

L’un des plus évidents est la plus petite capacité de la batterie à 2227 mAh. Dans l’ensemble, il ne semble pas que les consommateurs souhaitent posséder un iPhone 5G de taille réduite. Selon MyDrivers, l’iPhone 12 mini est le modèle le moins vendu parmi les quatre variantes de l’iPhone 12. Les trois autres sont l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Les ventes mondiales de l’iPhone 12 mini ne représentent que 6% du chiffre d’affaires total généré par les modèles d’iPhone 2020. En conséquence, la société américaine de valeurs mobilières JP Morgan spécule que Apple pourrait arrêter la production de l’iPhone 12 mini d’ici le deuxième trimestre.

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement de Morgan, a récemment réduit ses estimations de production de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 mini de 9 millions et 11 millions d’unités respectivement. D’autres analystes s’attendent désormais à ce qu’Apple augmente de 11 millions d’unités la production du plus grand téléphone de la série iPhone 12, l’iPhone 12 Pro Max. Cette version comporte un écran de 6,7 pouces et une batterie pesant 3687 mAh.

Même avec les faibles ventes, Apple devrait toujours sortir quatre nouveaux téléphones plus tard cette année. Le rapport indique que le géant de la technologie devra peut-être proposer des « optimisations » pour améliorer les performances et donc les ventes d’un modèle d’iPhone à écran plus petit pour 2021. Apple devra peut-être trouver comment il peut améliorer la durée de vie de la batterie de son plus petit. iPhone à écran sans augmenter la taille de l’appareil.