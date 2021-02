Apple rejette les applications qui proposent des achats intégrés hors de prix

2020 a été une année financièrement réussie pour l’App Store d’Apple, qui peut être largement attribuée à la réduction de 30% que la société Cupertino prend sur les achats intégrés que les développeurs peuvent offrir aux utilisateurs.

Comme il fallait s’y attendre, Apple veut maintenir le succès et ainsi, chaque fois qu’un développeur souhaite ajouter une nouvelle application à l’App Store, cette application passe par un processus d’approbation rigoureux, afin de déterminer sa qualité et sa légitimité. Et mis à part les raisons évidentes de rejeter une application, comme le fait qu’elle soit instable et boguée, ou qu’elle contienne un contenu choquant ou offensant, Apple ne semble pas non plus accueillant envers les applications qui offrent des produits d’achat in-app hors de prix et de faible valeur.

Récemment, 9to5Mac a reçu une lettre de rejet d’application d’Apple, qui jette un nouvel éclairage sur le sérieux de la société à conserver la confiance des utilisateurs et à éviter que ses utilisateurs ne se fassent arnaquer via des achats intégrés. La lettre de refus se lit comme suit: Les clients s’attendent à ce que l’App Store soit un marché sûr et fiable pour l’achat de produits numériques. Les applications ne doivent jamais trahir cette confiance en tentant d’arnaquer ou de tromper les utilisateurs de quelque manière que ce soit.

Malheureusement, les prix que vous avez sélectionnés pour votre application ou les produits d’achat via l’application dans votre application ne reflètent pas la valeur des fonctionnalités et du contenu proposés à l’utilisateur. Faire payer des prix irrationnellement élevés pour du contenu ou des services à valeur limitée est une arnaque pour les clients et n’est pas approprié pour l’App Store.

Plus précisément, les prix des articles suivants sont irrationnellement élevés: – (expurgé) Prochaines étapes Pour résoudre ce problème, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes:

– Révisez votre application ou vos produits d’achat intégrés pour offrir plus de valeur à l’utilisateur au moment de l’achat – Choisissez un prix pour votre application ou les produits d’achat intégrés qui reflètent précisément la valeur fournie à l’utilisateur – Une fois que vous avez apporté les modifications appropriées, renvoyez votre application pour examen

La prochaine soumission de cette application peut nécessiter un temps d’examen plus long et elle ne pourra pas bénéficier d’un examen accéléré tant que ce problème ne sera pas résolu.

Et si les efforts d’Apple pour la satisfaction des utilisateurs sont admirables, les développeurs de l’application en question ont estimé que le rejet était une erreur. Après avoir contacté l’équipe de révision des applications, les développeurs ont pu clarifier comment c’est effectivement le cas, leur application a finalement été approuvée.