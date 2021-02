Apple remporte un brevet pour l’écran iPhone avec des taux de rafraîchissement variables jusqu’à 240 Hz

Un nouveau brevet Apple publié aujourd’hui par le US Patent and Trademark Office décrit un écran iPhone qui, avec le mode de rafraîchissement élevé activé, peut être capable de mettre à jour le contenu à deux fois, trois fois ou même quatre fois le taux de rafraîchissement natif, comme indiqué par Manifestement Apple. Par exemple, un ‌iPhone‌ avec un écran 60Hz pourrait augmenter automatiquement sa fréquence de rafraîchissement variable à 120Hz, 180Hz ou 240Hz.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le taux de rafraîchissement fait référence au nombre de rafraîchissements d’un écran par seconde. (Plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus le contenu de l’écran sera fluide.) Tous les iPhones actuels ont un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais depuis 2017, tous les modèles d’iPad Pro intègrent la technologie ProMotion, permettant un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz .

Les rumeurs de 120 Hz sur l’iPhone 12 se sont avérées fausses, mais il y a un regain de confiance que ProMotion fera une apparition sur l’iPhone 13. Au cours du cycle de rumeurs de l’année dernière, certains ont affirmé que l’iPhone 12 basculerait automatiquement entre 60 Hz et 120 Hz selon sur ce que l’utilisateur faisait sur son appareil dans le but de préserver la durée de vie de la batterie. Bien que la possibilité pour un appareil de basculer entre 60 Hz et 120 Hz ne soit pas nouvelle, le brevet décrivant la capacité d’un «iPhone» à pousser le taux de rafraîchissement jusqu’à 180 Hz ou 240 Hz l’est.

L’absence de taux de rafraîchissement de 120 Hz sur l’iPhone jusqu’à présent pourrait être liée au fait qu’Apple a tendance à faire preuve de prudence lors de l’ajout de fonctionnalités telles que ProMotion qui pourraient nuire à la durée de vie de la batterie ou aux performances du système. Les rumeurs suggèrent qu’Apple surmontera ce dilemme de consommation d’énergie en adoptant la technologie d’affichage LTPO basse consommation pour les modèles d’iPhone 13, permettant une fréquence de 120 Hz sans impact significatif sur la durée de vie de la batterie.

Un taux de rafraîchissement plus élevé pourrait être bénéfique pour plusieurs cas d’utilisation, tels que les jeux et la réalité augmentée. Si un utilisateur regarde simplement un film ou envoie un message à un ami, l’écran peut revenir à sa fréquence de rafraîchissement native de 60 Hz pour économiser la batterie.

Cette semaine, de nouvelles rumeurs ont affirmé qu’à côté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la gamme ‌iPhone 13‌ aura également un affichage permanent. Les affichages permanents permettent aux utilisateurs de voir à tout moment certaines informations, telles que l’heure, la date ou l’autonomie de la batterie. Tous les iPhones haut de gamme depuis l’iPhone‌ X ont des écrans OLED, ce qui signifie que chaque pixel est contrôlé individuellement, ce qui permet à l’appareil de n’allumer que les pixels nécessaires pour afficher aux utilisateurs des informations limitées, préservant ainsi la durée de vie de la batterie.