Apple Silicon M2 jusqu’à 32 cœurs devrait alimenter les futurs Mac

Il semble qu’Apple développe plusieurs processeurs ARM pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. L’Apple Silicon M1 est le premier processeur pour ordinateur portable ARM de la société, qui a surpassé la concurrence. En plus de cela, la société travaillerait également sur l’Apple Silicon M1X pour les MacBook haut de gamme.

Désormais, un nouveau rapport suggère qu’Apple travaille également sur l’Apple Silicon M2, qui devrait alimenter les prochains iMac et les Mac Pro.

L’Apple Silicon M2 devrait être doté d’une architecture CPU et GPU améliorée. On dit que l’Apple Silicon M2 pourrait avoir jusqu’à 16 ou 32 cœurs de GPU par rapport aux 7/8 cœurs de GPU sur Apple Silicon M1.

Avec cela, la société sera en mesure de proposer des ordinateurs dotés de cartes graphiques hautes performances, capables de surpasser certains des meilleurs GPU de marques telles que NVIDIA et AMD.

En ce qui concerne le processeur, l’Apple Silicon M2 devrait avoir jusqu’à 32 cœurs de processeur, par rapport au processeur à huit cœurs de l’Apple Silicon M1. Avec cette configuration, Apple sera en mesure d’offrir les meilleures performances de CPU et de GPU sans se soucier de la durée de vie de la batterie.

Non seulement cela, Apple pourrait également lancer plusieurs SKU d’Apple Silicon M2 et les utiliser sur divers produits. Ex: un MacBook Pro ordinaire peut avoir 16 cœurs de processeur avec huit cœurs hautes performances et huit cœurs efficaces, tandis qu’un Macbook Pro 16 pouces peut avoir le même Apple Silicon M2 avec 12 cœurs hautes performances et quatre cœurs d’efficacité.

Tous les futurs Mac seront alimentés par Apple Silicon, ce qui donne à l’entreprise plus de contrôle sur la conception et les performances de ces machines. L’Apple MacBook Air avec huit cœurs de processeur et 7 cœurs de GPU est le MacBook alimenté par Apple Silicon le plus abordable que l’on puisse acheter en Inde, et il coûte moins que Rs. 1,00,000.