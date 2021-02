Apple vend maintenant des modèles de MacBook Air M1 remis à neuf à partir de 849 $

Apple a commencé aujourd’hui à proposer des versions remises à neuf du M1 MacBook Air, sorti pour la première fois en novembre 2020. Le prix des modèles de MacBook Air remis à neuf commence à 849 $, soit 150 $ de moins que le prix de départ standard de 999 $ pour un nouveau modèle.

Apple propose à l’achat des modèles M1 ‌MacBook Air‌ or, argent et gris sidéral avec un processeur à 8 cœurs, un processeur graphique à 7 cœurs et 8 Go de RAM, ainsi qu’un modèle à 1019 $ plus cher doté de 16 Go de RAM.

Le prix est d’environ 15% inférieur à celui de la vente au détail, ce qui est standard pour les appareils remis à neuf. Hier, Apple a également commencé à vendre pour la première fois des modèles M1 MacBook Pro reconditionnés.

Apple a un stock limité et le contenu du magasin rénové fluctue en fonction de ce que les gens ont envoyé pour réparation et remplacement. Des modèles haut de gamme supplémentaires pourront être ajoutés à l’avenir, donc ceux qui recherchent une configuration ‌M1‌ ‌MacBook Air‌ spécifique devraient vérifier régulièrement.

Tous les Mac remis à neuf d’Apple sont vendus avec la même garantie d’un an que celle fournie avec un tout nouvel appareil, ainsi que tous les manuels et accessoires, y compris un adaptateur secteur USB-C et un câble USB-C. Les appareils remis à neuf passent par un processus de test, de réparation, de reconditionnement et de nettoyage rigoureux et sont identiques aux nouveaux appareils.