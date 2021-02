ApplePay permettra désormais aux utilisateurs de faire des achats en utilisant Bitcoin

Le Bitcoin est toujours la crypto-monnaie la plus connue. Et à la clôture de vendredi, chaque Bitcoin était évalué à près de 48000 dollars, soit plus du double de la valorisation de la monnaie numérique il y a environ un an. Non seulement vous pouvez acheter plus avec vos Bitcoins, mais vous pouvez également les dépenser plus facilement grâce au service de paiement mobile Apple Pay. La carte prépayée Mastercard de l’application de portefeuille BitPay peut être ajoutée au portefeuille Apple et Apple Pay peut aider les propriétaires de Bitcoin à dépenser la crypto-monnaie en ligne, via des applications ou dans un magasin.

Apple pourrait générer plus de 40 milliards de dollars de revenus s’il créait un échange de crypto-monnaie basé sur un portefeuille

L’application de portefeuille BitPay fonctionne non seulement avec Bitcoin, mais fonctionnera également avec Ether, Bitcoin Cash et ainsi que les pièces stables indexées en dollars USD Coin, Gemini Dollar, Paxos Standard et Binance USD. Les pièces stables sont basées sur un rapport 1: 1 avec le dollar américain. Pour chaque dollar Gémeaux en circulation, il y a un dollar américain correspondant détenu par la State Street Bank and Trust Company.

Il est prévu d’ajouter la prise en charge du portefeuille BitPay d’ici la fin du mois prochain avec d’autres services de paiement mobile Google Pay et Samsung Pay. Cela permettra aux utilisateurs d’Android de dépenser plus facilement des Bitcoins et d’autres crypto-monnaies, y compris les noms susmentionnés qui sont liés au dollar américain.

Pour ajouter votre BitPaycard à Apple Wallet, vous devez disposer de la dernière version de l’application BitPay. Ce dernier, qui peut vous aider à stocker, dépenser et gérer Bitcoin en toute sécurité, peut être installé depuis l’App Store et le Google Play Store. Le PDG de BitPay, Stephen Pair (tous les deux), a déclaré: « Nous avons des milliers de clients de l’application BitPay Wallet qui utilisent la carte BitPay. L’ajout d’Apple Pay et bientôt de Google et Samsung Pay rend l’utilisation de la carte BitPay facile et pratique dans plus d’endroits. »

Un rapport de RBC Capital Markets indique qu’Apple devrait faire encore plus en matière de monnaies numériques; si Apple ajoutait un échange de crypto-monnaie, il pourrait générer plus de 40 milliards de dollars. L’analyste de RBC, Mitch Steves, estime que cela permettrait aux actions d’Apple d’augmenter de 25%. RBC a noté que « Square encaisse 1,6 milliard de dollars par trimestre grâce aux revenus de trading de bitcoins de ses quelque 30 millions d’utilisateurs actifs. Apple dispose d’une base installée d’environ 1,5 milliard de personnes, indiquant qu’il pourrait gagner jusqu’à 40 milliards de dollars par an avec un portefeuille. basé sur l’échange cryptographique. » Le rapport ajoute que «si Apple suivait cette voie, les États-Unis acquerraient probablement le plus d’actifs cryptographiques d’un point de vue mondial. De plus, avec le logiciel sécurisé et de classe mondiale d’Apple, les États-Unis pourraient avoir confiance dans les informations des utilisateurs et les soldes si nécessaire à l’avenir. »

Le grand mouvement d’Apple intervient juste après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait manifesté son intérêt pour la crypto-monnaie Dogecoin. Tesla dit qu’il acceptera bientôt les Bitcoins comme moyen de paiement pour l’achat d’un véhicule Tesla. Steves de RBC note que la combinaison de l’intérêt d’Apple pour Bitcoin et de la popularité d’Apple dans le monde de la technologie peut aider les États-Unis à devenir le leader technologique des crypto-monnaies pendant les 20 prochaines années.

Grâce à la technologie Blockchain, la méthode utilisée pour suivre les transactions Bitcoin, en utilisant la crypto-monnaie, est sécurisée. Les données sur les transactions sont conservées dans des blocs et lorsqu’un bloc est plein, il est enchaîné au précédent. Si quelqu’un veut voler du Bitcoin et pirater la Blockchain pour modifier les informations dans l’un des blocs, cela ne peut pas être fait sans que tous les membres de la Blockchain détectent les changements. Il existe des smartphones qui peuvent stocker et vérifier les transactions de crypto-monnaie.