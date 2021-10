Perdre du poids grâce à des applications

Maigrir grâce à son téléphone est désormais possible. Comme on peut le constater, il existe aujourd’hui des applications en tout genre et notamment pour maigrir. Nous passons des journées complètes le nez rivé sur notre petit écran, alors, pourquoi ne pas dépenser ce temps à bon escient en faisant des activités qui nous font du bien, comme du sport pour maigrir par exemple.

Votre téléphone est votre nouvel allié minceur

Il nous réveille, nous oriente, nous aide à communiquer et nous accompagne pas à pas dans chacune de nos manœuvres quotidiennes, alors, pourquoi est-ce qu’il ne nous aiderait pas à maigrir. Si cela nous semblait être un peu fou, voire complètement délirant il y a quelques années, cela nous semble tout à fait normal maintenant. En effet, on a plus besoin de notre chéri pour nous soutenir dans notre mission kilos, car nous pouvons désormais compter sur notre accompagnateur de vie, soit notre smartphone.

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, le téléphone nous aide dans notre volonté de maigrir. Pour perdre du poids, les nutritionnistes nous recommandent de faire des activités physiques et sportives, mais aussi de veiller à notre alimentation en prenant en note tout ce que nous mangeons.

Grâce au smartphone, on peut très facilement accomplir cette tâche, en notant tout ce que nous mangeons sur des applications ou tout simplement, en prenant en photo nos assiettes. MyFitnessPal est par exemple une application qui vous permet de tenir un journal alimentaire qui vous donnera la possibilité d’avoir une vision globale sur vos repas et fringales de la semaine afin de pouvoir réadapter votre régime en réduisant davantage le gras ou le sucre par exemple. En plus, les smartphones d’aujourd’hui comptent nos pas, sans même que l’on demande, ce qui nous encourage à marcher davantage et à être de moins en moins sédentaire.

Les réseaux sociaux sont d’ailleurs un autre excellent pour maigrir, car vous pouvez trouver divers vidéos sur YouTube qui vous expliqueront comment maigrir, quels aliments favorisent la perte de poids, ainsi que des vidéos sur les activités sportives qui vous permettront de perdre du poids plus rapidement, en ciblant des parties bien précises.

Vous pouvez aussi suivre vos coachs préférés sur Facebook et Instagram, certains organiseront même des lives avec leur communauté pour les accompagner dans leur objectif minceur.

Quelques bonnes applications pour maigrir

Comme on vient de vous l’expliquer, il existe un tas de moyens de maigrir grâce à son téléphone. Les applications minceur en font partie. En effet, il existe aujourd’hui, bon nombre d’applications pour maigrir, comme :

Mon Coach Minceur ;

Seven ;

Yazio ;

Comment perdre du poids en 30 jours.

Il y a bien sûr, un tas d’autres applications à télécharger, mais celles-ci sont pour nous les 4 meilleures applis à avoir. Mon Coach Minceur qui fait partie du top 1 des applications minceur, elle vous aide à avoir une bien meilleure hygiène de vie, comme Yazio qui vous donne la possibilité de calculer vos calories et qui vous prodigue un tas de conseils. Mon coach Minceur est sans doute l’application la plus complète, elle vous propose un suivi de votre perte de poids, un régime alimentaire adapté à votre situation, ainsi que des exercices physiques. Avoir cette application, c’est un peu comme avoir un coach à disposition, partout avec nous.

Seven est, quant à elle, une application pour perdre du poids en 7 minutes. Prenez 7 minutes par jour pour vous rendre sur Seven, une application qui vous proposera des activités sportives que vous pourrez faire depuis chez vous pour gagner en forme et en muscles et vous vanter de votre ventre plat en été.

Comment Perdre du Poids en 30 jours a le même principe que Seven, puisqu’elle vous propose également un coaching sportif d’un mois, avec tout un programme d’entraînement et un tas d’objectifs à se fixer, le tout pour perdre du poids en un mois, grâce au sport. Toutefois, pour maigrir un peu plus rapidement, il faudra combiner sport et alimentation équilibrée.