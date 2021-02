Après l’échec du téléphone Facebook, préparez-vous pour une Facebook Watch

Voici une déclaration qui devrait combler tout le monde d’optimisme: Facebook construit une smartwatch Android! C’est selon un nouveau rapport de The Information, qui dit que la montre devrait arriver sur le marché l’année prochaine.

Des sources indiquent à The Information que la montre sera un appareil autonome, capable de se connecter à des réseaux cellulaires sans utiliser de connexion à un smartphone. Le rapport donne l’impression que Facebook veut créer son propre écosystème de montres intelligentes, affirmant que l’appareil «permettra aux utilisateurs d’envoyer des messages en utilisant les services de Facebook et offrira également des fonctionnalités de santé et de remise en forme». L’Information a ajouté plus tard que « Facebook espère mettre l’accent sur les fonctionnalités qui utilisent ses prouesses de réseautage social, telles que permettre aux utilisateurs de suivre leurs entraînements avec des amis ou de communiquer avec leur entraîneur » et que Facebook « prévoit de permettre à l’appareil de se connecter aux services ou au matériel des entreprises de santé et de fitness, telles que Peloton Interactive. »

Le projet réussira-t-il? Disons simplement que chaque mot de l’expression « Facebook Android smartwatch » est préoccupant. Si vous excluez la division Oculus VR acquise, les efforts matériels de Facebook ne se sont pas bien déroulés. Le projet précédent le plus proche d’une smartwatch est le téléphone Facebook, alias le HTC First. Facebook et HTC se sont associés en 2013 pour concevoir un smartphone utilisant le matériel de HTC et les logiciels de Facebook. Facebook a créé un skin Android personnalisé avec un nouvel écran d’accueil centré sur Facebook et quelques autres ajouts. Le téléphone a duré un mois sur le marché. L’effort matériel le plus récent et moins désastreux de Facebook est la ligne Facebook Portal, qui est une série de dispositifs de chat vidéo disponibles dans plusieurs formats d’affichage intelligents et en tant que décodeur pour votre téléviseur. Ceux-ci ne se sont pas bien vendus sur le marché normal, mais lorsque la pandémie a frappé, le Portal TV s’est vendu avec tous les autres appareils de chat vidéo.

Android n’a pas beaucoup d’avenir dans les montres connectées. Selon le dernier rapport de Counterpoint Research, la version d’Android axée sur les montres intelligentes de Google, WearOS, semble être une plate-forme morte, n’ayant capturé que 10% du marché mondial des montres intelligentes au premier semestre 2020. Il n’y a pas de base de développeurs pour WearOS, car les ventes sont si faibles. Tous les fabricants de gadgets comme Samsung, LG, Huawei et Motorola ont fui la plate-forme, ne laissant que les marques de mode se battre pour les restes. Google semble également avoir abandonné le développement de la plate-forme, la dernière mise à jour majeure de WearOS étant sortie en 2018.

Il n’est pas clair si Facebook utilisera réellement WearOS pour cette smartwatch. Le rapport dit que « [t]La montre fonctionnerait sur une version open source du logiciel Android de Google. « WearOS n’est pas open source, donc créer une montre WearOS impliquerait de signer un accord avec Google et de respecter ses exigences. Si le rapport est à jour sur la licence ésotérique du code source d’Android, il semble que Facebook va bifurquer le téléphone Android et créer sa propre version d’Android pour les montres intelligentes, supprimant toutes les fonctionnalités inutiles. Facebook serait alors responsable de l’exécution d’un magasin d’applications, de la création d’API de développeur et d’un million d’autres L’information laisse également tomber une information amusante qui, alors que les versions initiales de la smartwatch exécuteront un dérivé d’Android, « Facebook travaille également à construire son propre système d’exploitation pour le futur matériel. »

L’un des principaux moteurs de l’échec de WearOS, avec lequel Facebook devra également compter, est que Qualcomm n’a historiquement pas été très intéressé par le support d’un écosystème de smartwatch avec du matériel. Qualcomm a lancé son premier SoC pour smartwatch en 2014, puis six ans avant de publier une nouvelle puce de smartwatch qui pourrait être considérée comme une mise à niveau majeure. La sortie mi-2020 du Snapdragon Wear 4100 signifie que Facebook dispose actuellement d’une option décente mais pas excellente pour une puce de montre intelligente, mais il n’est pas clair si Qualcomm a l’intention de refaire cette puce pendant encore six ans ou s’il prévoit de le faire. activez dès maintenant les améliorations de la montre intelligente d’une année à l’autre. Apple et Samsung fabriquent tous deux leurs propres SoC pour smartwatch, qui ne sont pas à vendre à d’autres fabricants. Si vous recherchez un SoC pour smartwatch à acheter, c’est Qualcomm ou bust.

Le marché des montres intelligentes est complètement dominé par Apple, qui, selon ce même rapport de Counterpoint Research, détient 51% du marché mondial des montres intelligentes. Le reste du marché des montres intelligentes est composé de plusieurs fournisseurs en difficulté avec des systèmes d’exploitation sur mesure, tous inférieurs à 10% chacun – des entreprises comme Samsung, Huawei et Garmin.

L’Information indique que la poussée de la smartwatch de Facebook fait partie d’un plan plus large visant à «contrôler les prochaines plates-formes informatiques après les smartphones». À l’ère des smartphones, Facebook est à la merci des deux grands éditeurs de systèmes d’exploitation pour smartphones, Google et Apple, qui n’ont ni l’un ni l’autre une relation particulièrement bonne avec Facebook. Google est un rival de Facebook dans le suivi des utilisateurs, les plates-formes et les publicités. La pression d’Apple pour la confidentialité (qu’elle considère comme un différenciateur clé entre Android et iOS) a conduit l’entreprise à attaquer directement Facebook. Si Facebook possédait la plate-forme, il aurait beaucoup plus de liberté pour faire ce qu’il veut – une liberté qui implique probablement le suivi des utilisateurs.