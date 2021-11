Pour quelle assurance auto sans paiement immédiat souscrire ?

Une assurance auto bien qu’elle soit obligatoire, elle peut être très coûteuse. Si votre budget est serré et que vous ne pouvez pas payer dès la première fois une assurance pour votre voiture, il existe plusieurs compagnies d’assurances en ligne qui vous offrent une souscription sans avoir à payer quoi que ce soit le premier acompte. C’est le sujet de notre article qui stipule, comment avoir une assurance auto sans paiement immédiat ?

L’acompte : que faut-il savoir ?

Généralement, quand vous voulez assurer votre voiture, la compagnie d’assurance vous exige un premier versement pour pouvoir vous assurer et entamer les procédures légales pour vous donner votre carte verte. Par contre, il est tout à fait possible pour vous de bénéficier d’une assurance auto acompte. Cette procédure est destinée pour les personnes qui ont un budget serré et qui n’ont pas de carte de paiement.

Comme vous le savez, une assurance auto est obligatoire. C’est une protection pour vous, votre voiture, ainsi que les autres automobilistes. La solution pour les personnes qui ne peuvent pas payer la première fois est une couverture dans une plateforme en ligne sans versement immédiat.

Vous devez savoir qu’il y a diverses techniques et promotions que les sociétés d’assurance, ont mis au point :

une contribution gratuite dès le premier mois ;

une contribution remboursée pour les trois premiers mois ;

un mois vous sera offert en tant que soutien.

Veuillez bien noter que les frais du dossier et l’acompte ne sont pas la même chose. Chacun d’entre eux a un versement séparé. Le premier peut être exigé dans une assurance sans acompte. Par contre, l’acompte est tout simplement une contribution. Pour une personne qui a un budget minime, vous avez le choix entre trois sortes de paiement (annuel, semestriel ou trimestriel et mensuel). Vous devez aussi penser que certains assureurs offrent des réductions pour le premier paiement.

Les bienfaits et les méfaits d’une assurance auto sans paiement immédiat

Souscrire à une couverture en ligne sans avoir à verser la première fois peut être une opportunité très avantageuse, notamment pour :

les personnes qui n’ont pas les fonds adéquats pour régulariser une assurance acompte ;

certains automobilistes qui cherchent une couverture immédiate et qui ne coûte pas cher ;

les personnes qui n’ont pas de compte bancaire ni de carte.

Par ailleurs, pour obtenir une assurance en ligne, vous devez avoir une carte de paiement. Mais, il est possible d’avoir un tarif moins cher si vous n’avez pas.

Bien que les avantages ne viennent pas seuls, voici les inconvénients :

une assurance offerte durant un mois ou plus est le lissage d’ une prime de couverture auto, que les contributions sont divisées sur les autres mois qui suivent ;

que les contributions sont divisées sur les autres mois qui suivent ; les montants des contributions peuvent aller jusqu’à 90 euros sur les neufs mois, au lieu de 70 euros sur les 12 mois (pour une assurance classique).

Même si les couvertures auto sans versement immédiat semblent être la solution, elles ne restent pas moins la meilleure solution pour faire des économies. Il est impératif pour vous de comparer les offres et les tarifs sur une plateforme en ligne afin de visualiser à peu près ce qui vous convient le plus. Mais, aussi, de vous renseigner auprès des personnes qui ont déjà eu affaire à ce type de contrat d’assurance.

À quelle assurance auto sans paiement immédiat souscrire ?

Le premier réflexe que vous devez avoir pour pouvoir souscrire à une assurance auto sans avoir à payer à l’avance, c’est de chercher sur Internet un comparateur de couverture. Vous pouvez aussi appeler des compagnies d’assurances afin de leur présenter vos requêtes. Vous devez savoir qu’un comparateur d’assurance dans une plateforme en ligne a une utilisation très simplifiée. Tout ce que vous aurez à faire, c’est de suivre quatre démarches en tout pour avoir ce que vous cherchez. Voici les étapes :

accédez à la plateforme pour avoir un devis ;

donnez les informations correctes sur le type de véhicule que vous avez et l’assurance que vous voulez avoir ;

selon les résultats trouvés, vous pouvez comparer les garanties des compagnies et leurs offres ;

enfin, vous pouvez choisir le contrat qui répond à vos besoins.

Veuillez bien noter que si vous êtes résilié, il vous sera difficile de trouver une assurance auto sans acompte, car les premières exigences d’une compagnie d’assurance est de se protéger. Si vous avez été résilié auparavant, vous devez chercher une assurance annulée pour des automobilistes.