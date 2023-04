Assurance RC Pro et RC exploitation : quelles sont les différences ?

La responsabilité civile d’entreprise est une composante essentielle des assurances liées à votre lieu de travail ou, dans le cas d’un directeur, de votre entreprise. L’exercice de votre métier et de vos employés peut conduire, involontairement, à des dégâts causés à autrui sur le plan physique, mais aussi psychologique. C’est alors qu’intervient l’assurance RC. Mais, laquelle choisir entre RC Pro et RC exploitation ?

L’assurance Responsabilité Civile, à quoi correspond-elle ?

La plupart des bonnes assurances, comme les assurances Hiscox, propose une assurance nommée assurance responsabilité civile, ou RC. Cette assurance peut s’avérer obligatoire pour plusieurs professions et se montre très utile pour toute entreprise. Le risque zéro au travail n’existe pas, et il est possible que l’activité dont vous êtes responsable cause des dommages à une personne externe à l’entreprise ou à l’un de vos salariés. C’est à ce moment-là que l’assurance RC fait son office.

C’est dans ces cas de figure que deux assurances différentes ont été créés afin de répondre aux besoins des entreprises : la RC Pro et la RC exploitation. Ces assurances se différencient par les divers préjudices qu’elles vont pouvoir couvrir en votre nom. C’est pourquoi il est important de bien les connaître avant de vous engager.

L’assurance Responsabilité Civile Professionnelle

La responsabilité civile RC Pro va couvrir les dégâts lorsque ces derniers ont été infligés par l’entreprise et ses prestations. Lorsque des dégâts ont été infligés par l’entreprise lors de la prestation de son activité, c’est cette assurance qui va prendre en charge les problèmes. Cette dernière fonctionne afin de corriger les dit problèmes et de rembourser vos frais de défense. Obligatoire pour certaines professions et recommandé pour toutes, cette assurance couvre les dégâts suivants :

dégâts corporels

dégâts matériels

pertes financières liées aux dégâts précédents

pertes financières non liées aux dégâts matériels et corporels

Elle couvre donc en grande partie les erreurs et les négligences commises par vos salariés ou l’entreprise et vous permettra d’éviter les litiges graves.

L’assurance Responsabilité Civile Exploitation

Cette assurance est aussi appelée assurance responsabilité civile générale. Cette dernière intervient lorsqu’un problème survient dans la vie courante de l’entreprise. On entend ici par vie courante de l’entreprise, le cadre de votre activité. Il s’agira donc des problèmes occasionnés à des salariés, des clients ou des tiers.

Cette assurance va concerner tous les exploitants ou employeurs en entreprise, ce qui garantit la protection de toute personne physique placée sous la responsabilité de l’employeur.

Les dégâts pris en charge par cette assurance sont les suivants :

dégâts corporels

dégâts matériels

dégâts immatériels

Les dégâts couverts seront ceux liés à la vie de l’entreprise et pas ceux liés à son activité directe. Les dégâts pris en charge ne seront que les dégâts liés à votre activité sur une personne morale et/ou physique.

Notez bien que selon les assurances auxquelles vous souscrivez, il vous sera proposé de souscrire à un contrat ou l’autre. Certaines assurances comme Hiscox vont vous proposer de profiter d’une offre combinant les deux assurances pour une protection globale de votre entreprise dans son activité et dans son quotidien.