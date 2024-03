Assurance-vie : le meilleur des placements sécuritaires pour un avenir serein

Préparez votre avenir en toute tranquillité avec l’assurance-vie, le choix idéal pour une sécurité financière garantie.

L’assurance-vie est bien plus qu’une simple protection contre les aléas de la vie. C’est également un puissant outil de placement et de transmission de capital. Pourquoi ? Parce que l’assurance-vie offre un cocktail unique d’avantages : des performances potentielles attrayantes, une grande souplesse dans la gestion de votre épargne et une fiscalité allégée. “Assurance”, “vie”, “capital”, “placement”, “gestion”, “fiscalité”… Vous voulez probablement en savoir plus. Nous vous donnons plus de détails dans cet article.

Un investissement à long terme

L’assurance-vie est avant tout un produit d’investissement à long terme. C’est pourquoi elle est particulièrement adaptée pour préparer des projets d’avenir, comme la retraite ou l’achat d’une résidence principale. Le site Voir en Grand aborde plus en détails ce sujet. Mais ce n’est pas tout. Grâce à la diversité de ses supports d’investissement, elle offre une grande polyvalence dans la gestion de votre épargne.

Dans un contrat d’assurance-vie, vous pouvez choisir d’investir sur des supports en euros, dont le capital est garanti et qui offrent un rendement annuel, et/ou sur des unités de compte, qui présentent un potentiel de performance plus élevé mais comportent un risque de perte en capital. Le taux de rendement des supports en euros est généralement fixé à l’avance, tandis que celui des unités de compte dépend des fluctuations des marchés financiers.

Vous avez également la possibilité de changer la répartition de votre épargne en cours de contrat, grâce à des opérations appelées “arbitrages”. Ces opérations vous permettent de réagir aux évolutions des marchés financiers et d’adapter votre stratégie d’investissement à vos objectifs et à votre tolérance au risque.

Une fiscalité avantageuse

L’assurance-vie bénéficie d’un régime fiscal particulièrement attractif. Tout d’abord, les plus-values réalisées sur les unités de compte et les intérêts générés par les supports en euros ne sont imposés qu’au moment des retraits. C’est ce qu’on appelle le “différé d’imposition”.

De plus, après 8 ans de détention, les retraits bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple. Enfin, en cas de décès, le capital transmis aux bénéficiaires est en grande partie exonéré de droits de succession.

L’assurance-vie est également un outil privilégié pour transmettre son capital. En effet, lors de la souscription du contrat, vous désignez librement les bénéficiaires de votre contrat en cas de décès. Ces derniers recevront le capital accumulé, sans avoir à passer par la succession. Cela permet d’accélérer le règlement de la succession et de réduire les droits de succession.

Le rendement des contrats d’assurance vie

Les contrats d’assurance vie offrent un potentiel de rendement attractif. En effet, les supports en euros garantissent le capital investi et offrent un taux de rendement fixe, tandis que les unités de compte présentent un potentiel de performance plus élevé.

Le rendement des supports en euros est généralement supérieur à celui des livrets d’épargne réglementés, comme le Livret A. En outre, il est garanti, ce qui signifie que votre capital est protégé, quels que soient les aléas des marchés financiers.

Quant aux unités de compte, elles sont investies sur les marchés financiers (actions, obligations, immobilier…). Elles présentent un potentiel de performance plus élevé, mais elles comportent également un risque de perte en capital. C’est pourquoi il est recommandé de diversifier son épargne entre les supports en euros et les unités de compte, afin de trouver le bon équilibre entre sécurité et performance.