Asus Chromebox 4 avec processeur Intel Core de 10e génération lancé

Les mini-PC sont de plus en plus populaires pour leur format compact doté de fonctionnalités puissantes. Le dernier ajout est l’Asus Chromebox 4, un nouveau mini PC doté d’un processeur Intel Core de 10e génération. Contrairement à son prédécesseur, l’Asus Chromebox 4 dispose de plusieurs nouvelles fonctionnalités en interne, notamment le Wi-Fi 6, la prise en charge de Google Play, etc.

Fonctionnalités de l’Asus Chromebox 4

L’aspect design de l’Asus Chromebox 4 est largement similaire à celui de l’Asus Chromebox 3, y compris le poids de 1KG. Cependant, les fonctionnalités ont été mises à niveau dans le dernier mini PC, qui comprend désormais jusqu’à trois écrans 4K. Asus a emballé plusieurs ports USB – où il y a deux ports USB 3.1, jusqu’à trois USB 3.1, un port USB 3.1 Type-C, deux ports HDMI et un port LAN (RJ45) à l’arrière.

Puisqu’il comprend un port de type C, on peut également l’utiliser pour USB Power Delivery et DisplayPort. La Chromebox 4 comprend également un support VESA intégré dans une barrière en caoutchouc à visser, qui peut être attachée à un moniteur pour une expérience PC complète. On peut également trouver une prise audio et un port DC-in pour l’alimentation. Asus a également inclus un verrou Kensington pour la sécurité physique.

Spécifications de l’Asus Chromebox 4

L’Asus Chromebox 4 embarque un processeur puissant avec plusieurs options pour les utilisateurs, à commencer par l’Intel Celeron-5205U et aller jusqu’au processeur Intel Core i7. On peut le coupler avec 4 Go ou 8 Go de RAM. Pour le stockage, Asus offre l’option de stockage eMMC de 32 Go ou 64 Go. Ou, on peut également choisir l’option SSD SATA M.2 de 128 Go ou 256 Go.

Outre les ports physiques, l’Asus Chromebox 4 est livré avec le Wi-Fi 6 et le support Bluetooth 5.0 bi-bande. Tous ces éléments constituent une énorme mise à niveau par rapport à la génération précédente, qui comprenait des processeurs Intel Core de 8e génération, avec une option de 2 Go, 4 Go ou 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de SSD SATA M.2 pour le stockage.

Prix ​​Asus Chromebox 4, disponibilité

Actuellement, l’Asus Chromebox 4 a été dévoilé sur le marché américain et est disponible pour 289 USD . L’expédition devrait commencer en décembre. Pour l’instant, on ne sait pas quand la nouvelle Chromebox 4 sera disponible sur d’autres marchés,