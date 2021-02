Asus ROG Phone 5 aura une prise casque 3,5 mm; L’un des meilleurs téléphones intelligents?

Asus est prêt à lancer son prochain smartphone de jeu – le ROG Phone 5 le 10 mars. L’appareil sera disponible dans le monde entier, y compris en Inde et succède au ROG Phone 3, lancé en 2020.

Les capacités audio du ROG Phone 5 ont été officialisées via la revue audio DXOMark. Selon l’examen, le ROG Phone 5 est l’un des smartphones les plus performants au monde et l’appareil a marqué 78 points pour la lecture audio et 79 points pour l’enregistrement audio.

En plus de cela, DXOMark a également confirmé que le ROG Phone 5 aura une prise casque 3,5 mm, tout comme le premier téléphone Gen ROG. Le ROG Phone 5 n’aura pas seulement une prise casque classique, il est équipé d’un DAC ESS pour une expérience audio améliorée sans perte.

Cet examen nous donne également un aperçu clair du futur smartphone de jeu et de l’un des premiers smartphones à être lancé dans le pays avec le SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G. Pour une expérience audio améliorée, le ROG Phone 5 est livré avec une configuration de haut-parleurs stéréo avec au moins quatre microphones.

Compte tenu de l’ajout d’une prise casque 3,5 mm, le ROG Phone 5 ressemble à un appareil dont tout joueur pourrait rêver. Selon les fuites et les spéculations, l’Asus ROG Phone 5 sera certainement l’un des meilleurs smartphones de jeu Android au monde. Cependant, comment se comportera-t-il par rapport à la série iPhone 12? C’est quelque chose que nous allons tester après le lancement du ROG Phone 5 en Inde.

Selon la fiche technique, le ROG Phone 5 coûtera probablement un peu plus cher que le ROG Phone 4.