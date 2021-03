Asus ROG Phone 5: Des spécifications de tueur à un prix qui tue

Il ne fait aucun doute que l’Asus ROG Phone 5 est une bête – en tant que téléphone de jeu, il contient tout le matériel le plus récent et le meilleur, ce qui en fait un garçon vraiment gros. Asus se concentre sur les fonctionnalités centrées sur le jeu qui raviront son noyau démographique, mais le ROG 5 n’est pas non plus un cauchemar complet à utiliser en dehors du jeu. Le ROG Phone 5 offre une utilisation quotidienne stable avec l’avantage supplémentaire de spécifications de tueur qui peuvent être modifiées et ajustées comme un PC de jeu. Il s’agit en effet d’un téléphone pour les joueurs, mais cela signifie qu’il manque certaines fonctionnalités populaires et que le logiciel présente des aspérités. C’est peut-être le bon téléphone pour la bonne personne, mais ce sera une vente difficile pour la plupart avec un prix demandé supérieur à 1000 $.

Conception, matériel, ce qu’il y a dans la boîte

Asus proposera cette année toute une famille de téléphones ROG: Standard, Pro et Ultimate. Le Pro ne viendra probablement pas aux États-Unis, et l’Ultimate est une édition limitée à travers le monde, donc je n’ai pas l’espoir d’en attraper un. Cela nous laisse avec le Standard, qui se décline en deux variantes, l’une avec 12 Go de RAM et l’autre avec 16 Go, toutes deux contenant 256 Go de stockage. Nous avons la version 16 Go pour examen.

Le ROG 5 offre un look assez épuré avec une légère esthétique de jeu grâce à son éclairage du logo RVB en option. Le bouton d’alimentation et la fente de la carte SIM offrent un ton bleu net qui contraste avec le dos blanc et le devant noir pour une touche de couleur. Le design est beaucoup moins agressif que les téléphones ROG précédents – il est juste assez intéressant pour se démarquer sans être trop flashy.

Le ROG 5 est un grand téléphone avec un écran de 6,78 pouces. Cet écran OLED 1080p semble assez net et les couleurs sont uniformes à tous les niveaux de luminosité. C’est une amélioration par rapport au modèle de l’année dernière, qui avait un problème de grain à faible luminosité. Cet écran offre une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et vous pouvez verrouiller l’appareil à cette fréquence pour des animations plus fluides. Cela signifie que les jeux rapides peuvent être plus faciles à jouer – vos adversaires peuvent ne voir que 60 images par seconde, mais vous en obtenez plus du double dans certains jeux. Un rafraîchissement élevé rend également l’interface utilisateur du téléphone beaucoup plus réactive.

Tout comme le ROG 3 de l’année dernière (oui, Asus a sauté un certain nombre), le ROG 5 offre deux ports USB C, deux déclencheurs tactiles, un écran dégagé (pas de caméras intégrées ici, mais il y a beaucoup de cadre), double façade – des haut-parleurs, un voyant de notification et un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Vous obtenez également une batterie de 6000 mAh, soit en fait deux packs de 3000 mAh à chaque extrémité du téléphone. Ils se chargent à 65 W avec le chargeur inclus, et vous pouvez utiliser le relais pour alimenter l’appareil lorsque vous jouez afin de réduire la chaleur.

Le son est un atout majeur du ROG Phone 5. Non seulement nous avons deux haut-parleurs frontaux, mais l’appareil comprend un DAC qui prend en charge l’audio haute résolution, et il y a un logiciel sophistiqué intégré qui peut régler le son de l’avant. -Face aux haut-parleurs pour garantir qu’ils fournissent la meilleure sortie possible. Le ROG 5 sonne parfaitement quelle que soit la façon dont vous écoutez.

Asus pousse toujours les périphériques avec le ROG 5, comme le boîtier Kunai 3 Gamepad (voir ci-dessous). Il y a aussi le ventilateur AeroActive Cooler 5, un clip de contrôleur prenant en charge les contrôleurs Xbox et PS, un boîtier Lightning Armor qui offre son propre éclairage arrière, quelques modèles différents d’écouteurs Cetra et une station d’accueil.

La manette de jeu Kunai 3 se démarque ici. Il s’agit d’un pad divisé qui fonctionne de la même manière que les contrôleurs de stock pour la Nintendo Switch, et ils se connectent via USB C ou Bluetooth. Cela signifie que vous pouvez faire glisser les contrôleurs séparés dans le boîtier de téléphone fourni pour une expérience portable de type Switch, ou vous pouvez les attacher à un cadre de contrôleur séparé qui fonctionne via Bluetooth. Les deux méthodes fonctionnaient bien avec les jeux Android natifs ainsi qu’avec Stadia. La latence n’a jamais non plus été un problème.

Il convient également de noter que l’AeroActive Cooler 5 peut être connecté lorsque la manette de jeu Kunai 3 est en cours d’utilisation, c’est pourquoi le téléphone propose deux ports USB-C. L’engin qui en résulte est encombrant dans votre main, mais il permet un peu de refroidissement supplémentaire tout en restant assis pour une session de jeu prolongée. Le poids est similaire à celui du Switch Lite.

Si vous choisissez de vous passer des périphériques supplémentaires, vous pouvez vous attendre à recevoir le téléphone, le chargeur 65 W, un étui transparent, quelques autocollants et un assortiment de livrets d’instructions dans la boîte du ROG Phone 5.

Logiciel, performances et batterie

Une fois de plus, Asus propose deux choix d’interface utilisateur lors de la configuration de votre appareil. Il y a un thème classique qui s’apparente à Android standard, puis il y a le thème par défaut, qui offre une esthétique de jeu. J’ai choisi Classic, et il fonctionne exactement comme Android, Google Discover et tout. Je souhaite que plus de fabricants offrent un choix similaire.

Le logiciel du téléphone regorge de nombreuses options axées sur les jeux. La majorité de ces paramètres peuvent être modifiés dans l’application Armory Crate, que vous pouvez facilement accéder à un menu Game Genie à tout moment lorsque vous êtes dans un jeu. Les options à l’intérieur sont nombreuses. Vous pouvez ajuster le contrôle de la température, les performances du processeur / GPU, les performances de la RAM, la vitesse des ventilateurs et, mieux encore, combiner vos réseaux pour un double mode qui devrait améliorer la stabilité et la vitesse du réseau. Asus a clairement dépensé beaucoup de ressources sur les fonctionnalités de jeu, mais l’ensemble des fonctionnalités est plutôt simple en dehors de cela.

Bien sûr, à quoi servent toutes ces options à moins que vous ne puissiez réellement voir les résultats de vos modifications? C’est pourquoi j’adore qu’Asus ait inclus un widget d’informations en temps réel qui peut être affiché à tout moment dans le jeu. De cette façon, vous pouvez ajuster les paramètres dans la glissière Game Genie tout en surveillant votre fréquence d’images, votre chaleur et les pourcentages CPU / GPU. Cette personnalisation extrême rendra les joueurs heureux, mais ce n’est pas utile pour l’utilisateur moyen de votre smartphone.

Le ROG 5 sera livré avec Android 11. Asus a confirmé que la gamme ROG Phone 5 bénéficierait d’au moins deux ans de support logiciel, bien que les appareils précédents aient manqué pas mal de mises à jour, donc je n’aurais pas beaucoup d’espoir pour Android 12 ou mises à jour de sécurité rapides.

En ce qui concerne les performances générales, le ROG 5 vole, surtout si vous verrouillez le taux de rafraîchissement de l’écran à 144 Hz. Lisser comme du beurre est une phrase souvent répandue, mais l’affichage est exactement cela. Les applications se chargent rapidement et tous les jeux que j’ai testés ont dépassé mes attentes.

Rien n’a ralenti ce téléphone, pas même Genshin Impact, qui conservait un 60fps raisonnablement solide à son réglage graphique le plus élevé (bien qu’il y ait eu un certain bégaiement lors du chargement des actifs). En testant Dead Cells, j’ai pu jouer à des graphismes maximum à 144 Hz tout le temps. Bien sûr, de nombreux jeux plafonnent vos images à 60 ou 30, vous ne pouvez donc pas toujours profiter d’un taux de rafraîchissement élevé, mais les performances sont assez surprenantes lorsque vous le pouvez.

Jouer à des jeux mobiles avec les réglages les plus élevés possibles a un coût pour la batterie, c’est pourquoi vous obtenez 6000 mAh. Pousser 144 images par seconde pendant quelques heures dans n’importe quel jeu exigeant va réduire la durée de vie de votre batterie, mais peut-être pas autant que vous le pensez. Je ne peux pas dire que j’ai jamais eu peur de manquer de jus, et même si cela finit par être un problème, la charge rapide de l’appareil fonctionnera rapidement en cas de batterie faible. Utiliser l’appareil comme un téléphone ordinaire m’a donné plus de deux jours sans frais, et même avec des tests de jeu intensifs, passer toute la journée n’était pas non plus un problème.

Appareils photo

Lors de la révélation du ROG Phone 5, Asus a admis que les caméras de la ligne ROG Phone n’étaient pas une priorité. Apparemment, la société vise uniquement à offrir le meilleur appareil photo disponible dans un téléphone de jeu, ce qui est une barre basse. Bien que je puisse dire que les caméras avant et arrière sont utilisables, je m’attendrais à de meilleures performances pour le prix de l’appareil. Mais là encore, les téléphones de jeu font souvent des compromis sur les caméras.

Le capteur principal est de 16 MP avec une ouverture de f / 1,8 et des pixels de 1,6 um, ce qui permet de bonnes images en éclairage extérieur, bien que la faible luminosité soit une faiblesse, tout comme c’était le cas sur le ROG 3. Le deuxième capteur arrière est ultra-large à 16 MP avec une ouverture f2.4, et le troisième capteur est une macro 5MP avec une ouverture f2.0. La caméra frontale contient 24 MP avec une ouverture de f / 2,45, permettant des selfies assez détaillés tant que l’éclairage est bon.

Devriez-vous l’acheter?

Le ROG Phone 5 est de loin le meilleur téléphone de jeu que j’ai utilisé à ce jour, mais cela a un coût, et je ne parle pas seulement du prix élevé. La marque Asus ROG s’adresse presque exclusivement aux joueurs, c’est pourquoi les caméras ne sont pas au centre des préoccupations et pourquoi nous ne verrons probablement jamais de charge ou d’étanchéité sans fil. Donc, que vous soyez ou non disposé à vivre avec ces compromis, c’est au cas par cas.

Si votre objectif est d’avoir la meilleure expérience de jeu mobile possible, ce téléphone est fait pour vous. Que vous soyez un streamer mobile, un joueur eSports mobile ou simplement un joueur mobile inconditionnel, le ROG Phone 5 offre une pléthore d’options et de périphériques pour vous assurer de voir les meilleures performances possibles dans tous vos jeux mobiles préférés.

Mais voici la chose; ce téléphone va coûter cher. Peut-être même trop cher. Asus dit que la tarification aux États-Unis est toujours en cours de décision, mais le prix en euros équivaut à 1069 $ pour le modèle 12 Go et à 1188 $ pour la version 16 Go que j’ai reçue. Asus a confirmé deux ans de support logiciel, mais ce support est souvent lent ou totalement absent, c’est pourquoi il est un peu plus difficile de recommander le téléphone.

En tant que joueur, je pense toujours que le ROG Phone 5 est une marque élevée sur le marché naissant des téléphones de jeu. Personnellement, je suis heureux de voir Asus sortir un téléphone de jeu aussi fantastique, et les compromis ne me dérangent pas trop.

Achetez-le si:

Vous voulez la meilleure expérience de jeu Android possible.

Vous aimez bricoler les paramètres pour obtenir les meilleures performances de jeu possibles.

Vous êtes un streamer de jeux mobiles ou êtes lourd dans la scène eSport.

Ne l’achetez pas si: