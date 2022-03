Avec Breizh Club, laissez la Bretagne vous gagner !

Au fil des générations, la terre bretonne riche en culture, a su faire de sa région un véritable lieu incontournable des touristes. Galettes, beurre salé, vêtements traditionnels, chansons… Nombreux sont ceux qui viennent en Bretagne pour découvrir ce patrimoine si riche. Pour vous faire découvrir tous ces produits si riches en histoire, diverses boutiques ont su mettre en avant tout le patrimoine breton afin de répondre à la demande des consommateurs, touristes étrangers comme français. Parmi les enseignes incontournables commercialisant des produits originaux et uniques en hommage à la Bretagne, nous retrouvons Breizh Club. Tendance, la marque propose en boutique ainsi que sur son site internet une large sélection d’articles aux influences bretonnes.

Des produits variés en hommage à la terre bretonne

Afin de répondre à chacun de vos besoins, la boutique Breizh Club, située en plein cœur de Rennes, vous accueille au sein d’une ambiance chaleureuse dans le but de vous proposer des produits authentiques, également disponibles sur le site en ligne de la marque. Ainsi, vous pourrez profiter d’un choix varié parmi une large sélection de produits qui sauront vous faire voyager en vous rappelant la brise fraiche des terres bretonnes.

Soucieux des envies variées de sa clientèle, l’enseigne Breizh Club a développé au fil des années tout un catalogue en hommage à la Bretagne. Vêtements et décorations intérieures, la marque rennaise vous garantit des articles uniques et modernes sur toutes ses créations. Qui plus est, la marque dispose d’un vaste choix dans son rayon prêt-à-porter, elle saura également vous proposer des accessoires originaux qui sauront apporter une touche bretonne à vos tenues quotidiennes. Tous les produits étant fabriqués dans leur atelier situé en Bretagne, Breizh Club met ainsi en avant des produits locaux variés pour vous faire découvrir tout le patrimoine des Bretons.

Une enseigne aux engagements divers

Dans l’objectif de proposer des produits plus respectueux de l’environnement et en accord avec leurs principes et leurs valeurs, les créateurs de Breizh Club se sont engagés dans une démarche écologique et éthique. En effet, l’enseigne essaye de limiter son impact environnemental sur chaque aspect lors de la création et de la production de leurs articles afin de répondre autant que possible aux enjeux écologiques de plus en plus importants. Qui plus est, les vêtements proposés par la marque sont fabriqués à partir de 100 % de coton biologique, sans OGM et sans produit chimique pour respecter des valeurs plus écoresponsables. Ainsi, en privilégiant une marque engagée dans la cause environnementale, vous pouvez à votre tour contribuer à une mode plus respectueuse tout en profitant de vêtements de qualité et authentiques. En faisant le choix de vous diriger vers des créations plus naturelles, et donc plus durables, vous pourrez apprécier également tout le confort et le soin apporté aux finitions. Décorations, accessoires et prêt-à-porter, Breizh Club exécute tout un processus de création pour vous proposer des produits de qualité.

Breizh Club : une marque éthique aux couleurs de sa région

Aujourd’hui, de façon à réussir à se distinguer des enseignes concurrentes, Breizh Club propose une large sélection d’articles originaux, mais également respectueux de l’environnement. En effet, si l’enseigne prend le temps de présenter des produits locaux, originaux et uniques, elle tient à le faire de manière à s’engager dans une démarche la plus écologique possible. De ce fait, pour la production de son catalogue en hommage à la Bretagne, la marque met un point d’honneur à réduire son impact environnemental.

En ce qui concerne l’accès aux produits, pour les clients ne pouvant pas se rendre sur place en boutique, la marque Breizh Club a mis en place via sa plateforme en ligne tout un catalogue de produits pour vous permettre d’y accéder malgré la distance. Vous y retrouverez tous les articles de vos envies et profiterez de nombreux avantages lors de vos commandes. De plus, pour toute commande de plus de 75 €, vous profiterez de frais de port offerts, un vrai plus ! En ce qui concerne la livraison, cette dernière est effectuée via Colissimo, pour plus de sécurité et pour que vous puissiez suivre son acheminement jusque chez vous. Pour tous les clients résidant en Bretagne, et notamment à Rennes, la boutique vous ouvre ses portes si vous souhaitez récupérer directement votre commande en magasin.