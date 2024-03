Bague révolutionnaire : communiquez avec une IA grâce à cette connectée pas comme les autres !

Actuellement, la Wizpr Ring est proposée en tant que projet de financement participatif sur Kickstarter. La campagne a déjà recueilli plus de 41 000 euros, dépassant largement l’objectif initial de 9000 euros.

En ce qui concerne l’ergonomie, VTouch propose sa bague Wizpr Ring en huit tailles différentes, disponible en noir ou en argenté. La bague offre une autonomie de 10 heures, avec la possibilité d’obtenir 60 heures supplémentaires grâce à un boîtier de recharge. De plus, la bague est munie d’un bouton multifonction permettant de lancer la lecture des messages entrants, de se faire répéter ou d’envoyer un message d’alerte à un contact d’urgence.

Avec ses fonctionnalités avancées et sa compatibilité étendue, la Wizpr Ring de VTouch promet de redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec la technologie portable. Que ce soit pour des requêtes rapides à l’IA, pour enregistrer des notes vocales ou pour apprendre de nouvelles langues, cette bague connectée offre une polyvalence exceptionnelle pour répondre aux besoins et aux préférences de chacun.

En termes de compatibilité, la Wizpr Ring est conçue pour fonctionner de manière transparente avec les smartphones Android et les iPhone, assurant ainsi une connectivité universelle. L’application dédiée permet de synchroniser facilement la bague avec le téléphone, offrant ainsi une expérience utilisateur cohérente et intégrée. Cependant, contrairement à d’autres dispositifs portables, la Wizpr Ring ne dispose pas de haut-parleur intégré. Pour écouter les réponses générées par l’IA ou les mémos vocaux enregistrés, les utilisateurs devront utiliser les haut-parleurs de leur smartphone, des écouteurs ou un casque audio connecté au téléphone.

La Wizpr Ring de VTouch promet une gamme impressionnante de fonctionnalités qui la distinguent des autres dispositifs portables sur le marché. Parmi ses nombreuses capacités, la bague offre une intégration fluide avec les principales intelligences artificielles telles qu’Alexa d’Amazon, ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google. En outre, la Wizpr Ring est équipée de fonctionnalités natives telles que l’enregistrement de mémos vocaux, la demande d’itinéraires ou même l’apprentissage de langues étrangères. Avec le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le coréen et le japonais parmi les langues prises en charge dès le lancement, la bague vise à satisfaire les utilisateurs du monde entier.

L’intégration d’un microphone dans la bague offre une expérience d’utilisation pratique et intuitive, permettant à l’utilisateur d’interagir de manière naturelle avec les IA génératives. Cette approche innovante témoigne de l’engagement de VTouch à repousser les limites de la technologie et à proposer des solutions qui simplifient la vie quotidienne

La majorité des bagues connectées disponibles sur le marché se concentrent principalement sur les fonctionnalités de suivi de santé, allant de la Oura Ring 3 à la Ultrahuman Ring Air, en passant par les prochaines Galaxy Ring et Amazfit Helio Ring. Néanmoins, l’entreprise coréenne VTouch souhaite explorer de nouveaux horizons en s’alignant sur la tendance majeure de 2024 : l’intelligence artificielle générative.