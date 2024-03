Balatro : le jeu le plus addictif de l’année débarque enfin sur iPhone et Android !

Il n’est guère étonnant d’apprendre que Balatro, l’un des jeux les plus populaires actuellement sur toutes les plateformes, fera son arrivée sur les appareils mobiles cette année.

Balatro, le dernier jeu à succès du moment, est passé sous les radars de Siliconwadi jusqu’à présent. Comme des millions d’autres joueurs, nous sommes tombés sous le charme de ce jeu addictif, essayant de convaincre tous nos collègues de s’y essayer. Avec plus de 500 000 exemplaires vendus en seulement dix jours et près de 1800 années cumulées de jeu sur Steam pour les joueurs PC, Balatro est devenu un véritable phénomène. Disponible sur consoles et PC, ce jeu développé par LocalThunk fera bientôt son arrivée sur les smartphones.

Lire aussi :

L’arrivée de Balatro sur smartphone est imminente

Lors d’une session Ask Me Anything (AMA) sur Reddit, l’éditeur du jeu Playstack a révélé que LocalThunk travaille sur le portage de Balatro sur les plateformes iOS et Android. Après une brève absence de l’eShop de la Nintendo Switch, le jeu est prêt à conquérir le vaste marché du jeu mobile.

On espère que les développeurs ont pensé à inclure une fonctionnalité de cross-progression, permettant aux joueurs de débloquer des bonus au fil du temps pour atteindre des scores toujours plus élevés.

Avec son mélange astucieux de deckbuilding et de rogue-like avec une touche de poker, Balatro captive les joueurs et les maintient éveillés pendant de longues heures, les incitant à dire “Juste une partie de plus” à plusieurs reprises.

Un jeu qui a été développé sur Mac

Dans une interview accordée au site Imore, le développeur LocalThunk a révélé avoir consacré huit mois au développement du jeu sur Mac. Cependant, il estime toujours que le portage sur la plateforme d’Apple est trop compliqué, évoquant une série de “très bonnes raisons de ne pas développer de jeu pour Mac, surtout en tant que développeur solo”.

Il explique qu’il faut non seulement posséder un PC avec une architecture x86 et un MacBook avec une architecture ARM (Apple Silicon), mais aussi un autre PC avec une architecture x86 pour les anciens modèles équipés de processeurs Intel, pour que le jeu fonctionne à la fois sur PC et Mac.

Malgré ces difficultés, le développeur a consenti à cet effort pour une raison inattendue.

Version pour Mac disponible depuis peu

Répondant à une impulsion personnelle plutôt que commerciale, le jeu a récemment bénéficié d’une version Mac disponible sur l’App Store d’Apple. Ce “portage” n’a pas été réalisé pour des raisons de rentabilité, mais plutôt pour répondre à une demande affective.

Comme l’explique le développeur : “99% de la raison pour laquelle j’ai essayé de créer un portage Mac était pour mon ami Jeremy.

C’est un utilisateur de Mac et l’une des personnes avec qui j’aime partager ce hobby, alors je voulais faire une version à laquelle il pourrait jouer sur sa plateforme préférée”.