Bande-annonce de Four Good Days avec Glenn Close et Mila Kunis

Vertical Entertainment a publié la bande-annonce officielle du prochain film dramatique de Rodrigo Garcia Four Good Days, avec Glenn Close, triple vainqueur du Golden Globe (Attraction fatale, la femme) et Mila Kunis (Cygne noir). La vidéo nous donne un aperçu de la relation brisée entre une mère et sa fille toxicomane alors qu’elles traversent un processus difficile de quatre jours pour devenir sobre afin que la fille reçoive les médicaments dont elle a besoin pour se rétablir. Le film devrait arriver en salles le 30 avril et en VOD le 21 mai. Découvrez la vidéo dans le player ci-dessous avec l’affiche officielle!

Cette nouvelle bande-annonce intervient trois jours après que Close a remporté sa huitième nomination aux Oscars pour sa performance dans Ron Howard’s Hillbilly Elegy. Pendant ce temps, Kunis a récemment été vu dans le film de comédie dramatique de Tate Taylor dans le comté de Yuba avec Allison Janney et Awkwafina.

Dans un voyage émotionnel basé sur une histoire vraie de l’écrivain du Washington Post, lauréat du prix Pulitzer, Eli Saslow, Molly, 31 ans, supplie sa mère, Deb, de l’aider à mener une bataille féroce contre les démons qui ont fait dérailler sa vie. Malgré tout ce qu’elle a appris au cours d’une décennie de déception, de chagrin et de rage, Deb se lance dans une dernière tentative pour sauver sa fille bien-aimée de l’emprise mortelle et impitoyable de la dépendance à l’héroïne. Les performances puissantes de Glenn Close et Mila Kunis ancrent la chronique poignante et imprévisible du réalisateur Rodrigo García sur une mère et sa fille se battant pour retrouver l’amour et la confiance qui les maintenaient autrefois ensemble.

Four Good Days est dirigé par Mila Kunis et Glenn Close. Rejoindre eux sont Stephen Root (Sortez), Joshua Leonard (bonheur), Rebecca Field (Une star est née), Michael Hyatt (Chute de neige), Chad Lindberg (Le rapide et le furieux) et Carla Gallo (Un geste futile et stupide).

Four Good Days a été réalisé par Garcia sur un scénario co-écrit par lui et Eli Saslow avec Avnet produisant aux côtés de Marina Grasic, Jake Avnet, Jai Khanna et Rodrigo Garcia, tandis que Sage Scroope est producteur exécutif aux côtés de William G. Santor, John Hills, Andrew Chang -Sang, Doug Murray, John Griffith, David Haring, Christian Mercuri et Ruzanna Kegeyan.