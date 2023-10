Banques en ligne : comment se retrouver parmi les opportunités offertes par Internet ?

Aujourd’hui, 6 millions de Français ont opté pour une banque en ligne. Vous pourrez bénéficier de plusieurs offres sur internet comme une carte bancaire gratuite, des frais bancaires réduits en France, mais également à l’étranger, des services bancaires innovants ou encore des offres de bienvenue généreuses.

Pourquoi vous tourner vers une banque en ligne ?

Les utilisateurs de banque en ligne ne peuvent maintenant plus se passer des options proposées. Ces offres des banques en ligne peuvent s’avérer très avantageuses sur plusieurs points.

Des services 100 % digitalisés

Opter pour une banque en ligne vous permettra de bénéficier de prestations bancaires personnalisées, rapides et complètes. Vous pourrez avoir les outils habituels également proposés par les banques traditionnelles, mais aussi des dispositifs spécialement conçus pour les comptes professionnels comme :

Des contrats d’assurance-vie

Un terminal de paiement électronique

Un découvert bancaire occasionnel

Des produits pour un investissement en bourse

Ouvrir un compte professionnel dédié à son entreprise dans une banque en ligne permet de piloter à tous les niveaux l’activité de l’entreprise de façon efficace.

Une expertise client au top

Avec une banque en ligne, vous n’aurez même plus besoin de vous déplacer pour disposer de tous ces services. Vous pourrez avoir accès à un conseiller six ou sept jours sur sept contrairement aux banques traditionnelles qui sont généralement fermées au moins trois jours par semaine.

Les services bancaires quotidiens sont disponibles à distance depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Cela permet une gestion plus simple de votre compte en banque quand et où vous voulez. Vous aurez à disposition une interface fonctionnelle pour réaliser vos opérations courantes comme les encaissements, les virements instantanés ou encore l’édition de relevé d’identité bancaire.

Vous aurez plus de facilité à gérer votre comptabilité au quotidien et à contrôler vos finances grâce à l’historique de mouvements enregistré sur un unique support. Toutes vos données seront organisées et classées de manière automatique.

Une solution fiable à 100 %

Tous les systèmes de banque en ligne ont été mis en place pour garantir une sécurité optimale de vos comptes. Les activités sont encadrées de manière très stricte par les réglementations financières et bancaires. Elles doivent obligatoirement posséder le dispositif de fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l’indemnité des clients en faillite.

Les banques en ligne sont aussi obligées de mettre en place des dispositifs pouvant garantir la confidentialité du compte de leurs clients. Elles œuvrent souvent dans un dispositif d’authentification très performant.

Bénéficier des offres et des coûts avantageux des banques en ligne par internet

L’ouverture d’un compte par internet vous permettra de supporter moins de frais bancaires. Vous pourrez être récompensé pour votre fidélité et votre souscription. Avant de choisir votre banque en ligne, il est primordial de se renseigner sur leur offre de bienvenue ou leurs opportunités bancaires internet.

Les banques qui fonctionnent par internet offrent une véritable accessibilité sur toutes leurs formules. La majorité commercialisent une offre gratuite ou presque accessible à tout le monde. Vous pouvez aussi recevoir une offre prémium un peu coûteuse, mais sous conditions de revenus.

Les offres d’entrée de gamme ne demandent quasiment jamais de conditions de revenus, de versements ou d’épargne.

Choisissez votre banque en fonction de son accessibilité (les conditions de revenus minimum requis), ses primes de bienvenue, ses produits et services proposés. Ainsi qu’en fonction de la disponibilité de leur support client, les avis client concernant la banque de même que la qualité de l’application mobile pour une utilisation simple et pratique.

Pour la plupart, vous pourrez accéder à trois offres de comptes courants, une prime de bienvenue, plusieurs cartes bancaires, des offres gratuites, un service client premium, des tarifs préférentiels et encore bien d’autres opportunités ! Prenez le temps de faire le bon choix.