Breves télévisées: SG-1, Saul, Song, Jurassic, Q

Porte des étoiles: SG-1

Né en Afrique du Sud, Cliff Simon, qui jouait le méchant Ba’al sur «Stargate SG-1», est décédé mardi dans un tragique accident de kitesurf à Topanga Beach à Los Angeles. Il a également joué dans de nombreuses séries de «The Americans» à «Castle», «NCIS» et «24».

Simon était apparemment un vrai touche-à-tout – faisant les épreuves olympiques de natation, enseignant et exécutant la planche à voile et le ski nautique dans les spectacles sur scène, il était dans l’armée de l’air, a exécuté des routines de gymnastique professionnelle dans le monde entier et est devenu un danseuse au Moulin Rouge à Paris. [Source: Variety]

Better Call Saul

La production de la sixième et dernière saison tant attendue de la série préquelle «Breaking Bad» d’AMC «Better Call Saul» a enfin commencé. Le réalisateur Michael Morris, qui a déjà réalisé les épisodes des quatrième et cinquième saisons, dirige le premier épisode de la nouvelle saison. [Source: Twitter]

Song of Solomon

George C. Wolfe («Ma Rainey’s Black Bottom») est en pourparlers pour adapter le roman de 1977 de Toni Morrison «Song of Solomon» en série limitée pour Fremantle et Playground Entertainment. Il écrirait et dirigerait

Le livre raconte l’histoire de Macon «Milkman» Dead III, un homme noir vivant dans le Michigan avec le livre qui trace son chemin de sa ville de la ceinture de rouille au lieu des origines de sa famille. [Source: Deadline]

Jurassic World: Camp Crétacé

DreamWorks Animation a sorti le premier trailer de la troisième saison de «Jurassic World: Camp Cretaceous» avant sa sortie le 21 mai. Dix épisodes de 22 minutes ont été produits.

Q: Into The Storm



HBO a publié la bande-annonce de sa série documentaire «Q: Into The Storm» réalisé par Cullen Hoback et produit par Adam McKay et arrivant le 21 mars.

La série en six parties suit Hoback dans un voyage labyrinthique pour découvrir les forces derrière QAnon, le mouvement alimenté par les théories du complot dont la portée et la signification politique ont grandi. Cela prouve également que «les conséquences d’une liberté d’expression sans entraves imprègnent les coins les plus sombres d’Internet».