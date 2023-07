Bynd : la marketplace BtoB interne qui optimise vos achats internes !

L’économie locale en circuit-court revient à la mode à la suite d’une résurgence d’un besoin de reconnexion sociale et économique. Il devient aujourd’hui important pour les entreprises de redéfinir des modes de consommation de proximité liant les différents acteurs de la sphère économique BtoB, qu’ils soient collaborateurs, partenaires ou clients, afin de faire émerger un écosystème plus efficace, plus durable et plus humain. Les outils et solutions en E-procurement pour les marketplaces offrent une flexibilité accrue à ces entreprises, et sont en réalité des alliés très efficaces pour recréer du lien direct entre les différentes parties prenantes gravitant autours de leur business.

Qu’est-ce que Bynd ?

Bynd.fr a été développée dans le but de vous libérer du temps pour les tâches les plus importantes de votre business en facilitant au maximum le passage des achats de produits en interne (E-procurement) pour vos collaborateurs en faisant se rencontrer une offre et une demande au sein d’un environnement commun permettant un gain de temps et d’argent non négligeable.

La marketplace Bynd est donc une solution de E-procurement (approvisionnement digital) permettant de mettre en relation interne et directe les collaborateurs de votre entreprise avec les différents fournisseurs référencés.

Cette solution innovante s’adresse aux Directions des Achats des PME ainsi que les ETI, vous offrant ainsi un gain temporel et financier important et en évitant une sur-sollicitation de vos services Achats. Cela permet ainsi de redistribuer les ressources ainsi économisées vers les tâches les plus stratégiques de votre entreprise et donc de gagner en productivité.

Comment ça marche ?

Concevez et gérez votre plateforme marketplace interne en 3 étapes

Design

Vous n’avez pas besoin de savoir coder, Bynd est conçu pour être ultra-simple d’utilisation : créez votre nom et votre logo, remplissez vos informations et c’est parti. Très facile à personnaliser, l’outil vous permet de définir votre logo, vos images, couleurs de boutons ainsi que les différentes catégories de produits à mettre en avant afin de cibler au mieux votre public cible.

Côté paramétrage de l’outil, créez facilement vos propres règles en définissant les commissions, les acomptes et l’unité de référence sur laquelle les prix des transactions seront basés.

Build

Mettez en place automatiquement vos comptes utilisateurs en permettant aux différents collaborateurs et prestataires de s’inscrire en quelques clics et de directement passer leurs commandes de produits ou vendre leurs services. Gérez votre plateforme marketplace et pilotez sereinement votre budget grâce aux visions statistiques des budgets alloués aux différents services et offrez la possibilité de suivre les différents rendez-vous sur un planning intégré

Afin d’affiner la recherche au maximum, permettez à vos utilisateurs de définir un rayon géographique dans le but de retrouver facilement les membres de votre écosystème tout en leur permettant d’automatiser les paiements. Grâce au partenariat établi avec l’application Stripe, les vendeurs sont sécurisés en recevant l’acompte des clients, puis la totalité du paiement lors de la réalisation de la prestation.

Scale

Boutique Add on : personnalisation de l’expérience utilisateur grâce aux fonctionnalités additionnelles pouvant être greffées sur votre plateforme marketplace.

Les Webhooks : démultipliez les synergies en connectant vos outils tiers comme les CRM sur votre plateforme marketplace.

API : une envie, une idée ? personnalisez votre frontpage à votre guise grâce à leur API et conservez toute l’identité de vos différentes plateformes marketplaces.

Plateforme experts : vous avez besoin de créer des produits adaptés à un marché spécifique et très spécialisés ? Faites appel à leurs experts pour la création et la gestion de votre plateforme BtoB ou pour vous assister dans la mise en place de votre marketplace.

La sobriété énergétique au service de l’excellence technique

Ancrées dans un référentiel de sobriété énergétique et d’éco-conception, les équipes de Bynd sont au service du tissu économique local et national constitué de PME et ETI en leur proposant un outil de création de marketplaces sans codes habituellement réservé aux très grandes entreprises françaises ou internationales. Arborant des valeurs d’excellence technique, les équipe de Bynd savent que la réputation actuelle ou future de leurs clients est lié à la qualité des services qu’ils proposent, et n’ont donc d’autre choix que de fournir le meilleur.

Les choix stratégiques de la conception technique de Bynd s’inscrivent dans un référentiel d’éco-conception et de sobriété énergétique.

Vous êtes convaincu ? Retrouvez plus d’informations et demandez votre essai sur : Bynd.fr