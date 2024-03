Ce métal surpassera bientôt en valeur l’or et le platine, découvrez de quoi il s’agit !

Des chercheurs de l’Ames National Laboratory ont réalisé une découverte révolutionnaire dans le domaine de la superconductivité.

Les scientifiques ont mis en lumière l’existence d’un superconducteur peu conventionnel appelé miassite. Contrairement aux superconducteurs classiques créés en laboratoire, celui-ci se trouve également naturellement sous forme de minéral. Cette découverte pourrait transformer notre compréhension et notre utilisation des technologies basées sur la superconductivité.

Miassite : un superconducteur naturel découvert

Le minéral miassite, découvert près de la rivière Miass en Russie, se démarque par sa composition chimique singulière et ses propriétés exceptionnelles.

Contrairement aux superconducteurs traditionnels qui nécessitent des températures extrêmement basses, la miassite présente des caractéristiques superconductrices inhabituelles, évoquant les superconducteurs à haute température, ce qui élargit notre compréhension de ces matériaux. Ce métal précieux, l’un des plus chers au monde, est estimé à 164 000 euros par kilogramme.

La découverte de la miassite en tant que superconducteur non conventionnel découle d’une recherche minutieuse menée par l’équipe du Ames Lab. Paul Canfield, professeur émérite de physique et d’astronomie à l’Université d’État de l’Iowa, a joué un rôle essentiel en synthétisant des cristaux de miassite de haute qualité pour les études. Cette étape a permis d’explorer les propriétés uniques du minéral et de confirmer son potentiel révolutionnaire.

Les expériences révélatrices

Pour établir la nature de la superconductivité de la miassite, les chercheurs ont mis en œuvre trois tests distincts, chacun offrant un éclairage précieux sur les propriétés de ce minéral particulier. Le test principal, axé sur la profondeur de pénétration de London, a constitué le pilier de l’analyse.

Les résultats de ce test ont clairement indiqué que la miassite se comportait comme un superconducteur non conventionnel, offrant ainsi un aperçu intrigant de ses caractéristiques inhabituelles. En complément de ce test fondamental, d’autres méthodes d’analyse ont été utilisées, notamment celles impliquant l’introduction contrôlée de défauts dans le matériau.

Ces expériences supplémentaires ont corroboré la classification de la miassite en tant que superconducteur non conventionnel, renforçant ainsi la crédibilité et l’importance de cette découverte. Ces résultats ouvrent des perspectives prometteuses pour de futures explorations et applications dans le domaine de la superconductivité, offrant un nouvel élan à la recherche dans ce domaine crucial de la science des matériaux.

Répercussions et perspectives à venir

La mise en lumière de la miassite en tant que superconducteur non conventionnel offre des perspectives importantes pour l’essor des technologies basées sur la superconductivité.

De la conception de machines IRM médicales aux applications dans les câbles électriques et les ordinateurs quantiques, un large éventail de domaines pourrait bénéficier de ces avancées.

En explorant les caractéristiques des superconducteurs non conventionnels tels que la miassite, nous approfondissons notre connaissance de leurs mécanismes, un élément essentiel pour la création de technologies superconductrices viables et performantes sur le plan économique.