CES 2021: Alienware m15, Alienware m17 R4 avec GPU série RTX 30 annoncés

Dell a officiellement annoncé la prochaine génération d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau de jeu haut de gamme Alienware au CES 2021. Ces nouveaux ordinateurs portables de jeu de Dell offrent des fonctionnalités telles que l’affichage du taux de rafraîchissement à 360 Hz, le GPU pour ordinateur portable RTX 3080, etc.

La société a officiellement annoncé l’Alienware m15, qui est un ordinateur portable de jeu haut de gamme, ainsi que l’Alienware m17 R4, qui est également un ordinateur portable de jeu haut de gamme doté de la meilleure technologie possible pour améliorer l’expérience de jeu.

Caractéristiques Alienware m15, Alienware m17 R4

L’Alienware m15 et le m17 R4 sont alimentés par le GPU pour ordinateur portable de la série RTX 30 avec une technologie de régulation de tension graphique à 12 phases. L’ordinateur portable peut prendre en charge jusqu’à 4 To de stockage et il prend également en charge une mémoire rapide de 2933 MHz.

Les deux ordinateurs portables utilisent la technologie de chambre à vapeur, tandis que le m17 R4 est livré avec la nouvelle technologie de refroidissement améliorée Alienware Cryo-TechTM, conçue spécialement pour ce modèle. Selon l’affichage, l’Alienware m17 R4 est livré avec un écran de fréquence de rafraîchissement de 360 ​​Hz en option avec une résolution FHD.

Les deux ordinateurs portables seront disponibles dans le panneau avant au fini mat aux couleurs Lunar Light et Dark Side of the Moon. Et les deux appareils prennent également en charge HDMI 2.1 et peuvent être associés à un téléviseur grand écran avec un taux de rafraîchissement 4K 120Hz.

Caractéristiques de l’ordinateur de bureau Alienware Aurora Ryzen Edition R10

Alienware Aurora Ryzen Edition R10 est un PC de jeu de bureau, alimenté par les processeurs de la série Ryzen 5000. En matière de GPU, on peut choisir entre la série RTX 30 ou l’AMD RadeonTM RX 6800 XT.

Le PC peut prendre en charge jusqu’à 128 Go de RAM DDR4 HyperX FURY double canal, soit deux fois plus que le PC Aurora de la génération précédente. L’ordinateur utilise la technologie de la chambre à vapeur pour offrir des performances optimales. Tout comme les ordinateurs portables, l’Aurora Ryzen Edition R10 sera également disponible dans les couleurs Lunar Light et Dark Side of the Moon.

Prix ​​et disponibilité

L’Alienware m15 sera disponible au prix de départ de 2 149,99 $ aux États-Unis à partir du 26 janvier. De même, l’Alienware m17 R4 coûte également 2 149,99 $ USD pour le modèle de base et sera disponible à partir du même jour que le m15. Enfin, l’Alienware Aurora Ryzen Edition R10 sera disponible à partir du 13 janvier au prix de 1079,99 $ US pour le modèle de base.