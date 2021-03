Ces 8 grands films qui disparaissent de Netflix

Netflix ajoute une longue liste de nouveaux films et séries ce mois-ci, y compris les grands blockbusters. Malheureusement, un certain nombre de grands films seront également suprimés le 3 mars.

Dernière chance sur Netflix

Nous les énumérons tous les huit, afin que vous puissiez rapidement organiser vous-même une soirée cinéma. Vous pouvez diffuser ces films de cinéma à la dernière minute jusqu’au 3 mars!

La ligne verte

Rencontré La ligne verte Malheureusement, Netflix perd un autre film de premier ordre. Le 8.6 sur IMDb en dit assez. Pas encore convaincu? Tom Hanks joue Paul Edgecomb, qui revient de la maison de retraite à son travail de gardien de prison. Il a travaillé pendant des années sur la tranchée de la mort d’une prison, où il s’est lié d’amitié avec le géant noir John Coffey. Il est accusé du viol et du meurtre de deux jeunes filles. Donc un monstre, mais vous commencez lentement à avoir le sentiment que la fourche est différente. Un chef-d’œuvre, sans aucun doute.

Le prince d’Egypte

Le Prince d’Egypte est une version cinématographique de l’histoire biblique Exodus. Si vous pouvez avoir cette sauce biblique, alors vous êtes dans un film d’animation qui, plus de vingt ans plus tard, peut encore rivaliser avec les classiques de Disney. Ce n’est pas surprenant: Jeffrey Katzenberg a réalisé ce film, qui était avant sa rupture avec des films Disney comme Le roi Lion dans La belle et la Bête livré. Conseillé! À la fin Le prince d’Égypte est particulièrement une bonne histoire, quelle que soit sa provenance.

Johnny English et Reborn

M. Bean comme James Bond, cela semble absurde, mais Rowan Atkinson a prouvé en 2003 que ces ingrédients faisaient un film délicieux. Tous les agents des services secrets britanniques ont été tués. Johnny English est le seul homme qui puisse encore être utilisé. Il doit retrouver les joyaux de la couronne volés, mais c’est tout sauf facile pour l’agent secret maladroit. Pour les vrais fans inconditionnels, qui n’ont rien à faire les soirs à venir, Reborn est également recommandé: cette suite disparaîtra malheureusement aussi de Netflix.

Orgueil et préjugés

Malheureusement, il y a aussi de mauvaises nouvelles pour les fans du meilleur film dramatique. Orgueil et préjugés va disparaître de Netflix. Cette étonnante adaptation du classique de Jane Austen peut être vue jusqu’au 3 mars. Keira Knightley incarne la jeune Elizabeth qui a grandi en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Sa famille veut la jumeler avec un homme, mais le charmant et snob M. Darcy n’est pas votre candidat moyen.

Scott Pilgrim vs le monde

Scott Pilgrim est un bassiste de 23 ans qui vit avec son meilleur ami. Sa vie autrement insignifiante change complètement quand il tombe éperdument amoureux de Ramona V. Flowers, qui a récemment déménagé à Toronto. Cependant, pour avoir un rendez-vous avec elle, il devra d’abord battre ses sept ex. Un tour de montagnes russes, plein de jeux visuels qui restera longtemps avec vous.

The Irishman

Ne vous inquiétez pas: Martin Scorsese’s L’Irlandais est un Netflix Original, et restera donc sur Netflix. Cela ne s’applique pas aux moins puissants mais toujours très divertissants The Irishman, un délicieux film policier sur l’ascension et la chute du dirigeant syndical Danny Greene. Un homme qui se considère intouchable. Avec le fantastique Vincent D’Onofrio, que vous connaissez sous le nom de Wilson Fisk de Daredevil. Conseillé!

Mille et une de façons de mourir dans l’ouest

Voulez-vous profiter d’une puissante dose d’humour idiot entre toutes les nouvelles de la couronne et la politique? Alors tu es là Mille et une de façons de mourir dans l’ouest certainement au bon endroit. Seth McFarlane dirige et joue dans ce film sur un berger qui tente de reconquérir sa petite amie après avoir perdu un duel. Petit problème: un criminel joué par Liam Neeson n’est pas tout à fait d’accord avec ses plans.