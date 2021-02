C’est un fragment de comète et pas un astéroïde, qui aurait tuer les dinosaures

Il y a quelque 66 millions d’années, un événement catastrophique s’est produit qui a anéanti les trois quarts de toutes les espèces végétales et animales sur Terre, notamment la destruction des dinosaures. Un astéroïde errant de la ceinture d’astéroïdes a été considéré comme le coupable le plus probable.

Cependant, dans un nouvel article publié dans Scientific Reports, les astronomes de Harvard proposent une alternative: un type spécial de comète – provenant d’un champ de débris au bord de notre système solaire connu sous le nom de nuage d’Oort – qui a été dévié par la gravité de Jupiter. vers le soleil. Les puissantes forces de marée du Soleil ont alors arraché des morceaux de la comète, et l’un des plus gros fragments de ce « shrapnel cométaire » est finalement entré en collision avec la Terre.

L’explication la plus largement acceptée de ce qui a déclenché cette extinction de masse catastrophique est connue sous le nom d ‘«hypothèse d’Alvarez», d’après le regretté physicien Luis Alvarez et son fils géologue, Walter. En 1980, ils ont proposé que l’événement d’extinction ait pu être causé par un astéroïde massif ou une comète frappant la Terre. Ils ont basé cette conclusion sur leur analyse des couches sédimentaires à la limite Crétacé-Paléogène (la limite K-Pg, anciennement connue sous le nom de frontière KT) trouvées partout dans le monde, qui comprenait des concentrations inhabituellement élevées d’iridium – un métal plus couramment trouvé dans astéroïdes que sur Terre. (Cette même année, le géophysicien néerlandais Jan Smit est arrivé indépendamment à une conclusion similaire.)

Depuis lors, les scientifiques ont identifié un site d’impact probable: un grand cratère à Chicxulub, au Mexique, dans la péninsule du Yucatan, découvert pour la première fois par des géophysiciens à la fin des années 1970. L’impacteur qui l’a créé était suffisamment grand (entre 11 et 81 kilomètres, ou 7 à 50 miles) pour fondre, choquer et éjecter du granit des profondeurs de la Terre, provoquant probablement un mégatsunami et éjectant des roches vaporisées et des sulfates dans l’atmosphère. Cela a à son tour eu un effet dévastateur sur le climat mondial, conduisant à une extinction massive.

Cette hypothèse a été renforcée en 2016, lorsqu’un projet de forage scientifique dirigé par le Programme international de découverte des océans a prélevé des carottes dans l’anneau de pointe du cratère, confirmant que la roche avait été soumise à une immense pression sur une période de quelques minutes. L’année dernière encore, un article publié dans Nature Communications a conclu que l’impacteur avait frappé au pire angle possible et avait causé le maximum de dégâts. On estime que l’impact aurait libéré une énergie plus d’un milliard de fois plus élevée que les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945.

Cette dernière théorie a vu le jour lorsque le co-auteur Amir Siraj, étudiant de premier cycle en astrophysique à Harvard, a commencé à se pencher sur les taux d’impact des astéroïdes pour les exoplanètes semblables à la Terre, ce qui l’a conduit à étudier les taux d’impact des comètes sur ces systèmes. Il a effectué des simulations numériques pour calculer le flux de comètes dites de longue période dans notre propre système solaire, car les scientifiques en savent beaucoup plus sur notre système. « Ce que j’ai trouvé le plus frappant, c’est qu’une fraction significative des événements de traversée de la Terre a été directement précédée de rencontres remarquablement proches avec le Soleil, qui provenait d’une classe de comètes capturées sur des orbites de haute excentricité en raison de leurs interactions gravitationnelles avec Jupiter-Soleil. système », a déclaré Siraj à Ars.

Une enquête plus approfondie a révélé que les comètes d’une taille de 10 à 60 kilomètres (entre 6 et 37 miles) seraient déchirées en fragments plus petits par des forces de marée suffisamment puissantes, comme ce qui est arrivé à la comète Shoemaker-Levy 9 lorsqu’elle s’est écrasée sur Jupiter. en 1994. « Fondamentalement, j’ai trouvé que ces événements se produisent si souvent et produisent un si grand nombre de fragments qu’ils entraînent un taux d’impact de la taille de Chicxulub sur Terre qui est d’un ordre de grandeur supérieur aux populations d’astéroïdes ou de comètes de fond, « A dit Siraj à Ars. « C’était intéressant car d’un point de vue statistique, l’impact K-Pg est en contradiction avec les taux d’impact des populations d’astéroïdes ou de comètes de fond, mais cohérent avec le taux que j’ai calculé pour cette nouvelle voie dynamique. »

Siraj et le co-auteur Avi Loeb ont conclu de leur analyse que le champ gravitationnel de Jupiter était suffisamment puissant pour faire dévier de nombreuses comètes de longue période du nuage d’Oort, les amenant très près du Soleil. Ces comètes sont connues sous le nom de «brouteurs de soleil»; environ 20% des comètes à longue période deviennent des brouteurs de soleil, selon les auteurs. Et la puissante force de marée du Soleil peut à son tour les briser en fragments.

Siraj a comparé l’effet à un flipper. « Quand vous avez ces brouteurs de soleil, ce n’est pas tant la fonte qui continue, qui est une fraction assez petite par rapport à la masse totale, mais la comète est si proche du Soleil que la partie la plus proche du soleil se sent plus forte. attraction gravitationnelle que la partie la plus éloignée du soleil, provoquant une force de marée », a-t-il déclaré. « Vous obtenez ce qu’on appelle un événement de perturbation des marées, donc ces grosses comètes qui s’approchent vraiment du Soleil se décomposent en comètes plus petites. Et fondamentalement, à leur sortie, il y a une chance statistique que ces petites comètes touchent la Terre. »

Les calculs de Siraj et Loeb ont montré qu’il y avait une augmentation de la probabilité que des comètes de longue période aient un impact sur la Terre d’un facteur 10, et que le nouveau taux va de pair avec l’âge de l’impacteur Chicxulub, ce qui en fait une théorie viable de son origine. « Notre article fournit une base pour expliquer l’occurrence de cet événement », a déclaré Loeb. « Nous suggérons qu’en fait, si vous brisez un objet à l’approche du Soleil, cela pourrait donner lieu à un taux d’événements approprié et aussi au type d’impact qui a tué les dinosaures. » Chacun de ces événements produirait « une collection de fragments plus petits qui traversent l’orbite de la Terre », ont écrit les auteurs.

Leurs découvertes montrent également que la composition inhabituelle de l’impacteur de Chicxulub – la chondrite carbonée – indique qu’il provenait du nuage d’Oort et non de la ceinture d’astéroïdes principale. C’est une composition rare pour les astéroïdes de la ceinture principale, mais elle est courante parmi les comètes de longue période. Les auteurs signalent également d’autres cratères d’impact de composition similaire, notamment le cratère Vredefort en Afrique du Sud – résultat d’un impact il y a environ 2 milliards d’années – et le cratère Zhamanshin au Kazakhstan, d’un impact au cours du dernier million d’années. Ces délais sont conformes aux calculs de Siraj et Loeb, qui indiquent que de tels objets devraient frapper la Terre tous les 250 000 à 730 000 ans.

Un article de 2007 sur la nature a proposé que l’impacteur Chicxulub provienne de la «famille Baptisina» des astéroïdes, des fragments créés lors d’une collision de ceinture d’astéroïdes il y a environ 160 millions d’années. Ces astéroïdes ont cette composition rare de chondrites carbonées, en accord avec l’analyse du cratère Chicxulub. Les données du Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) jettent le doute sur cette possibilité en 2011, plaçant la date de la fragmentation de Baptisina à il y a à peine 80 millions d’années – trop tard pour expliquer le cratère de Chicxulub et l’extinction du K-Pg un événement.

Les calculs de Siraj et Loeb creusent d’autres trous dans cette possibilité. « Notre hypothèse … prédit une plus grande proportion d’impacteurs avec des compositions chondritiques carbonées que ce à quoi on pourrait s’attendre des chutes de météorite d’astéroïdes de la ceinture principale », ont écrit les auteurs.

Une théorie alternative que Siraj et Loeb n’ont pas encore abordée est connue sous le nom d’hypothèse d’impact multiple. Il y a plusieurs autres cratères plus petits à peu près du même âge que Chicxulub qui ont été découverts depuis, ce qui suggère qu’il y a peut-être plus d’un fragment de comète qui a frappé la terre il y a 66 millions d’années. « C’est une question intéressante », a déclaré Siraj à Ars. « Des travaux futurs seront nécessaires pour mieux comprendre s’il y a des implications de ce modèle pour l’hypothèse des impacts multiples. »

Ensuite, la paire se penchera sur les futures observations de l’observatoire Vera Rubin au Chili – qui verra la première lumière l’année prochaine – pour confirmer leur théorie, en espérant que les données fourniront des preuves de comètes subissant des perturbations de marée. «Nous devrions voir des fragments plus petits venir sur Terre plus fréquemment à partir du nuage d’Oort», a déclaré Loeb. « J’espère que nous pourrons tester la théorie en ayant plus de données sur les comètes à longue période, en obtenant de meilleures statistiques et peut-être en voyant des preuves de certains fragments. »

DOI: Scientific Reports, 2021. 10.1038 / s41598-021-82320-2 (À propos des DOI).