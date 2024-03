Cette mise à jour de Windows risque de semer le chaos sur votre ordinateur !

Cette déclaration contraste avec les nombreux rapports d’utilisateurs faisant état de problèmes de performances et de dysfonctionnements après avoir installé la mise à jour de mars 2024.

Ces retours négatifs remettent en question la fiabilité de la dernière mise à jour de Windows 11 et incitent les utilisateurs à rechercher des solutions alternatives pour garantir le bon fonctionnement de leur système.

Des témoignages comme celui de Mayank Parmar, un journaliste pour le site spécialisé Windows Latest, ajoutent à cette préoccupation croissante. Parmar a partagé son expérience personnelle, révélant qu’il a été confronté à un “écran bleu de la mort” peu de temps après avoir effectué la mise à jour. L’erreur affichée, vague dans ses indications, pointait vers un “thread bloqué dans le pilote de périphérique”, laissant les utilisateurs perplexes quant à la nature exacte du problème et à la manière de le résoudre.

Après l’installation de la dernière version KB5035853 de Windows 11, un nombre croissant d’utilisateurs se manifestent sur les forums spécialisés ainsi que sur les réseaux sociaux pour faire part de divers problèmes rencontrés. Parmi ces problèmes figurent des performances dégradées et des temps de démarrage prolongés, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité globale du système après la mise à jour de mars.

Bien que plusieurs bugs aient été corrigés, dont l’erreur 0x800F0922 persistante chez certains utilisateurs, une ombre plane sur cette mise à jour de mars : sur certains PC, elle déclenche des “écrans bleus de la mort” (BSOD), comme l’a souligné Windows Central. Et ce problème n’est malheureusement pas le seul rencontré.

Cette mise à jour offre une gamme de nouveautés et d’améliorations, telles que la possibilité de modifier les captures d’écran prises depuis un téléphone Android à l’aide de l’outil de découpe (Snipping Tool) sur Windows.

Publiée lors de la mise à jour de mars 2024, la version KB5035853 de Windows 11 a malheureusement engendré des “écrans bleus de la mort” (BSOD) dans certaines situations. Cette problématique est d’autant plus dérangeante que cette version était supposée rectifier plusieurs erreurs préalablement détectées sur le système d’exploitation.