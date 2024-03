Choc énorme chez Volkswagen, suspension de la production de plusieurs voitures électriques !

La production de plusieurs modèles électriques de Volkswagen est suspendue en raison de problèmes de moteurs. Les détails.

À nouveau, Volkswagen est confronté à la nécessité d’interrompre la production de ses véhicules électriques en raison d’une insuffisance de moteurs électriques. Les lignes d’assemblage des modèles ID.4, ID.5, ID.7 et Q4 e-tron, situées dans les usines de Zwickau et d’Emden, sont actuellement à l’arrêt.

Lire aussi :

L’arrivée de l’APP550 perturbe les lignes d’assemblage

Volkswagen, basé à Wolfsburg, est actuellement confronté à des difficultés dans sa chaîne d’approvisionnement. La société a récemment annoncé qu’elle avait été contrainte d’arrêter la production de plusieurs lignes en raison d’un “manque de moteurs électriques“, une situation similaire à celle rencontrée en novembre 2023.

Cette fois, deux usines sont affectées : Zwickau et Emden. À Zwickau, la production des ID.4, ID.5, Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron a été interrompue, tandis qu’à Emden, les ID.4 et ID.7 sont concernées par cette interruption.

Cette situation pourrait persister au moins jusqu’au lundi 11 mars. La pénurie est attribuée au remplacement progressif du moteur de 150 kW, utilisé jusqu’à présent sur plusieurs modèles du groupe Volkswagen, par l’APP550, un moteur électrique de nouvelle génération promettant des changements majeurs.

Volkswagen accordera la priorité à la production de l’ID.7

Le nouveau moteur électrique offre davantage de puissance, avec une puissance de 210 kW et un couple plus généreux de 550 Nm, comparé à l’ancien moteur qui fournissait 310 Nm. Volkswagen affirme que ce moteur électrique plus récent est également plus efficace, ce qui contribue à augmenter l’autonomie des véhicules.

Cependant, des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement sont observées dans l’usine de composants de Kassel, où l’APP550 est fabriqué.

En conséquence, le nombre de moteurs électriques livrés aux usines d’assemblage sera inférieur aux prévisions initiales. Volkswagen a précisé que les APP550 disponibles seront prioritairement livrés à Emden, afin de garantir la montée en puissance de la production de l’ID.7. Néanmoins, le groupe est conscient que l’usine ne pourra pas maintenir la production sans interruption.

Certains modèles ne sont pas impactés

À Zwickau, la production des modèles ID.3 et Cupra Born se déroule actuellement sans encombre. Ces deux véhicules continuent d’être équipés du moteur électrique de 150 kW.

Il est important de noter que Volkswagen avait déjà mis un terme à la production de voitures électriques à Zwickau auparavant, mais pour une raison tout à fait différente : la faible demande sur le marché. Cette problématique semble toutefois appartenir désormais au passé, car la production actuelle ne semble pas être entravée par des problèmes de demande.

La stabilité de la production à Zwickau offre un contraste notable avec les difficultés rencontrées dans d’autres usines de Volkswagen, soulignant ainsi l’importance de la flexibilité et de l’adaptabilité dans l’industrie automobile en constante évolution.