Choisir le meilleur forfait mobile en Chine : nos recommandations pour rester connecté !

Découvrez nos astuces pour communiquer à moindre coût depuis la Chine, ainsi que les forfaits mobiles qui vous permettront de contourner les restrictions du réseau local sans payer de frais d’itinérance.

Lorsqu’on planifie un voyage, surtout dans un pays hors de l’Union européenne, on se confronte à des questions cruciales : comment rester en contact avec ses proches ? Comment bénéficier d’un accès aux données mobiles pour naviguer sur Internet, utiliser des applications, sans risquer une facturation exorbitante pour l’itinérance des données ou se retrouver bloqué pour passer des appels ? Cette problématique est particulièrement aiguë en Chine, où les restrictions sont nombreuses et où les frais de communication peuvent rapidement grimper si on ne s’y prépare pas à l’avance. Selon son budget, la durée de son séjour et sa localisation, plusieurs options s’offrent aux voyageurs pour utiliser leur smartphone en toute tranquillité. Outre les forfaits mobiles classiques et les cartes prépayées, d’autres solutions peuvent être envisagées.

Lire aussi :

Vérifiez la compatibilité de votre smartphone avec les réseaux mobiles en Chine

Avant de vous envoler pour la Chine, il est crucial de vérifier la compatibilité de votre smartphone avec les réseaux mobiles locaux. En effet, les bandes de fréquences utilisées en Chine peuvent différer considérablement de celles en France, ce qui pourrait rendre votre téléphone inutilisable une fois sur place.

Bien que la plupart des smartphones récents soient compatibles avec un large éventail de bandes de fréquences, il est toujours sage de s’assurer que votre appareil est adapté aux réseaux chinois. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des ressources en ligne telles que https://willmyphonework.net, qui vous permettent de vérifier la compatibilité de votre téléphone en fonction de son modèle.

En prenant cette précaution, vous éviterez les désagréments liés à une utilisation limitée ou inexistante de votre smartphone pendant votre séjour en Chine.

Il est presque indispensable d’utiliser un VPN une fois sur place

Si vous prévoyez d’utiliser des réseaux sociaux, des applications de streaming vidéo à la demande ou des plateformes de messagerie instantanée populaires en Europe telles que WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram et Signal en Chine, il est important de noter qu’elles sont généralement bloquées dans le pays.

Même si les restrictions concernant les expatriés se sont assouplies au fil du temps, les blocages restent courants dans la plupart des régions, y compris les zones touristiques. Ainsi, l’utilisation d’un VPN devient presque indispensable pour contourner ces restrictions.

De plus, utiliser un VPN peut également aider à protéger vos données personnelles lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics, tels que ceux des hôtels.

L’installer avant de vous rendre en Chine

Lorsque vous vous rendez en Chine, il est recommandé d’avoir préalablement souscrit à un abonnement VPN et d’avoir installé l’application sur votre téléphone portable.

La plupart des services VPN disponibles offrent la possibilité de se connecter à des serveurs situés en France une fois sur place, ce qui vous permettra de contourner les restrictions et d’accéder aux services bloqués tels que les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie.

Cependant, une fois en Chine, il peut être difficile d’accéder au site Web du VPN pour télécharger l’application en raison des restrictions du réseau. Par conséquent, il est essentiel d’anticiper ce besoin et de vous préparer en conséquence avant votre voyage.