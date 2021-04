Christian Quesada : ses gains des 12 coups de midi envolés ?

Christian Quesada, fraîchement sorti de prison, a fait l’objet d’un documentaire intitulé La face cachée de Christian Quesada, diffusé ce mardi 30 mars sur RMC Story. On y apprend notamment ce que sont devenus les cadeaux remportés par ce dernier alors qu’il était champion du jeu Les 12 coups de midi sur TF1.

On l’avait presque oublié celui qui, après avoir été sacré champion des 12 coups de midi, avait dû faire un tour par la case prison suite à une condamnation pour corruption de mineures et détention et diffusion d’images pédopornographiques. Rien que ça !

Aujourd’hui libre, Christian Quesada semble vouloir tourner la page, à 56 ans, et repasser par la case départ. Mais on va pas s’étaler sur ses problèmes avec la justice et sa nouvelle vie, on va plutôt s’intéresser aux gains qu’il a raflé dans le jeu télévisé présenté par Jean-Luc Reichman chaque midi.

En près d’une année de participation aux 12 coups de midi, Christian Quesada a réussi à empocher exactement 809 392 € de gains, une somme plus que coquette que l’ancien Maître de midi a pu accumuler émission après émission en 2016-2017.



C’est dans le documentaire diffusé mardi 30 mars 2021 sur RMC Story, La face cachée de Christian Quesada, les nouvelles révélations, que nous avons appris ce qu’il était advenu de ses cadeaux. Et bien, il n’a plus rien !

« Son frère est venu récupérer les lots qu’il a gagnés »

C’est une voisine, enfin ex-voisine de Christian Quesada qui a fait cette révélation dans le documentaire choc. En effet, après avoir décidé de quitter la région et donc son domicile, étant donné que la plupart des lots gagnés dans les 12 coups de midi s’y trouvaient, il fallait bien vider les lieux. Ainsi la voisine qui témoigne à visage masqué raconte :

“Son frère est venu récupérer tous les lots qu’il a gagnés. Il n’a pas pu tout prendre, il a laissé au propriétaire. Et puis le propriétaire, a un petit peu distribué les cadeaux. J’ai récupéré une machine à laver et un joli pouf. C’est le frère de Christian qui a dit, ce sera pour les voisins d’avoir vécu ce qu’ils ont vu. Je vous les laisse et puis vous faites un peu la distribution.”

Aujourd’hui, alors qu’il est sorti de prison il y a quelques jours à peine, on ne sait pas où est Christian Quesada ni si il a pu récupérer quelques-uns des lots remportés dans l’émission de Jean-Luc Reichman, mais il semblerait qu’il cherche à se faire discret et à ne plus être sous le feu des projecteurs.