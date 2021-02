Clubhouse renforce la sécurité pour répondre aux craintes d’espionnage de la Chine

Clubhouse a suscité un battage médiatique grâce à ses discussions très médiatisées et à une approche libre du chat audio, mais il y a aussi des inquiétudes que le gouvernement chinois pourrait écouter les ressortissants qui ont obtenu l’application avant qu’elle ne soit interdite dans le pays. Les développeurs promettent cependant de protéger les utilisateurs qui ont réussi. Alpha Exploration a déclaré à l’Observatoire Internet de Stanford qu’il renforçait les mesures de sécurité, y compris les blocages empêchant les applications Clubhouse de « transmettre des pings » aux serveurs chinois. En théorie, les espions chinois auront plus de mal à suivre l’activité des applications.

Les mises à niveau incluent également un «cryptage supplémentaire». Alpha Exploration s’attendait à ce que les changements prennent effet sur une période de 72 heures, une société tierce vérifiant les changements.

Les utilisateurs craignaient que les autorités chinoises puissent obtenir légalement toutes les conversations enregistrées passant par les serveurs du pays. Bien que l’on pense que seule une poignée d’utilisateurs d’iOS utilisent Clubhouse en Chine, ils pourraient être des cibles de choix pour l’espionnage – le gouvernement chinois a sévèrement réprimé les services qui pourraient aider les dissidents à se coordonner en secret, tels que les VPN.

Les nouvelles mesures pourraient être cruciales pour la croissance de Clubhouse. S’il doit dépasser son objectif d’invitation uniquement et se lancer sur d’autres plates-formes, Alpha Exploration devra persuader les utilisateurs qu’il est vraiment privé et sécurisé. Tout travail maintenant pourrait porter ses fruits s’il donne à plus de gens la confiance nécessaire pour participer à des conversations.