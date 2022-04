Coinbase permet-il d’acheter de la crypto-monnaie via Paypal ?

Coinbase, le géant américain de la crypto-monnaie, a annoncé à ses utilisateurs américains la possibilité d’utiliser la monnaie virtuelle via leur compte Paypal. Une nouvelle qui arrive bientôt dans d’autres pays selon la société.

Cette crypto-monnaie sera notamment acceptée par plusieurs boutiques en ligne.

Selon Coinbase, cela serait là une fonctionnalité des plus fiables. L’utilisation de Paypal comme intermédiaire prend tout son sens : à présent, il n’est plus question de communiquer ses informations de compte bancaire de façon directe.

Paypal : qu’est-ce que c’est ?

Un système de service en ligne américain qui permet à tous ses utilisateurs du monde entier, d’effectuer et de recevoir des paiements en toute sécurité.

Considéré comme le leader en matière de transaction en ligne, Paypal compte plus de 100 millions d’utilisateurs dans 202 pays à travers le monde.

En effet, Paypal prend en charge quatre crypto-monnaies parmi celles disponibles sur Coinbase : Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Bitcoin Cash.

Une reconversion soudaine et sans tarification

Paypal l’avait annoncé en octobre 2020, les crypto-monnaies précédemment citées, sont acceptées comme moyen de paiement aux États-Unis par le service. Coinbase annonce dans son communiqué : « Acheter des crypto-monnaies est censé être une démarche simple. Néanmoins, transférer de l’argent dans le monde financier traditionnel, est tout sauf simple. Les virements effectués via la banque, prennent parfois du temps en mobilisant des ressources.

Et nous sommes parfaitement au courant que nos clients attendent des moyens plus performants pour effectuer des transactions avec de la crypto-monnaie en toute transparence ».

Ceci explique la décision de la société quant à l’ajout de « l’option » Paypal sur ses services. Après avoir rendu publique la possibilité des utilisateurs américains à acheter et vendre des crypto-monnaies directement via leur compte Paypal, il est à présent possible de les convertir en dollars américains pour effectuer des transactions.

En effet, la conversion est prise en charge par le service sans éventuels frais. Dans la mesure où le client n’accepte pas le dollar américain, Papypal se charge systématiquement de les convertir dans la monnaie souhaitée par ce dernier. Le taux de conversion standard fixé par la société sera bien sûr pris en compte.

On appellera cette fonctionnalité, le « Chekout With Crypto » : elle apparaît sur le portefeuille Paypal de l’utilisateur quand celui-ci enregistre un solde de monnaie virtuelle plutôt suffisant pour réaliser un achat éligible.

Dan Schulman PDG du groupe américain, atteste : « Il sera désormais possible d’utiliser la crypto-monnaie en guise de carte de crédit via son portefeuille Paypal. Nous estimons que l’ère où la crypto-monnaie peut être considérée comme étant une source légitime de paiement est arrivée ».

Ceci dit, il est toujours impossible, pour le PDG, de déterminer la date à laquelle la fonctionnalité en question sera disponible en France.

Coinbase : achat de Bitcoin via Paypal

Coinbase représente désormais l’endroit idéal pour se procurer du Bitcoin quand on est débutant. La plateforme est l’une des plus convoitées aux États-Unis avec un nombre de clientèles qui s’élève à plus de 74 millions. Cette société offre de nombreux avantages à ses utilisateurs :

c’est une plateforme d’exchange fiable ;

une plateforme facile à utiliser ;

une plateforme idéale pour les utilisateurs qui débutent ;

offre plusieurs possibilités de paiement ;

disponible dans plus de 100 pays à travers le mode.

Prise en charge par la bourse « Nasdaq » : deuxième plus important marché d’actions en Amérique, Coinbase offre aux clients, une utilisation simple de ses services. Pour avoir recours à cette nouvelle option, la société explique que l’ajout du compte Paypal est possible via l’option « ajouter un mode de paiement » : cette action vous renvoie vers l’écran de connexion de l’application Paypal.

En outre, il est important de rappeler que les achats réalisés via Paypal sont plafonnés à une somme de 25000 dollars, ce qui est égal à 0,46 bitcoin. Seules les cartes de crédit et les comptes bancaires liés à Paypal peuvent être utilisés pour effectuer des transactions de crypto-monnaies.

Pour acheter du Bitcoin via Paypal, Coinbase vous prélève des frais après chaque retrait de monnaie d’exchange qui va vers Paypal.

Coinbase a su se hisser dans le cercle d’exchange américain en se rendant disponible dans plusieurs pays du monde. À ce jour, près de 30 millions d’utilisateurs utilisent ce service.