Combien de temps un homme peut rester sans se vider ?

Le thème de l’éjaculation est très important dans ce sens ou il met à découvert un certain mécanisme du corps humain et amène l’homme à pousser ces recherches plus loin pour comprendre son corps. Homme comme femme on c’est tous déjà poser ces questions au moins une fois dans notre vie: un homme peut tenir combien de temps sans se vider? Quels sont les facteurs qui affectent l’éjaculation d’un homme? Est-ce malsain si un homme s’abstient de se vider? autant de questions auxquelles tout le monde aimerait avoir des réponses claires. Ainsi, dans cet article nous vous proposons des éléments de réponse à ces questions.

La durée dépend de de la libido ou de l’envie sexuel

Il n’y a pas vraiment de réponse simple à cette question car l’état de santé y joue lui aussi un rôle important. En effet, tout se passe au niveau cérébral. S’il arrive que la libido d’un homme soit en surchauffe, le besoin de se vider fera surface par contre, si la libido d’un homme ne fait pas partie de ces préoccupations prioritaires ou est en berne, il n’aura pas vraiment des besoins et il pourra rester sans se vider durant des années. À titre illustratif le degré d’envie sexuelle d’un jeune et d’un monsieur âgé ne peuvent pas être pareil car la libido évolue aussi avec le temps, dans la même lancée un adolescent, un adulte et un homme âgée n’ont pas les mêmes priorités ou responsabilités ainsi que les mêmes problèmes de santé et donc vous conviendrez avec moi qu’ils ne peuvent pas tous avoir comme préoccupation majeure l’envie sexuel ou penser à leur libido. Toutefois, certaines enquêtes dévoilent que les hommes européens peuvent rester en moyenne deux semaines sans se vider et les américains quant à eux peuvent mettre pratiquement un mois sans se vider.

Les différents facteurs qui affectent l’éjaculation

Il existe plusieurs facteurs qui agissent sur l’éjaculation à savoir:

Le régime alimentaire

Si votre alimentation ne contient pas assez de minéraux et de vitamines, vous risquez d’avoir une éjaculation difficile et cette fois ça n’aura rien avoir avec votre capacité à tenir mais il s’agira bel et bien d’un problème de santé. Pour pallier à ce problème, vous devez privilégier les aliments qui favorisent la circulation sanguine tels que les agrumes, le saumon et bien d’autres.

L’âge

Comme dit plus haut, la libido évolue avec le temps. En effet, avec l’âge vous allez prendre plus de temps pour être excité qu’un homme plus jeune, il peut s’écouler de 12h à 24 h en fonction de chaque personne. De plus, il ressort des résultats d’une analyse qui a été effectuée en 2005 qu’à l’âge de 40 ans, votre fonction sexuelle se modifie complètement.

La santé physique et mentale

Pour ce qui est de votre santé physique, si vous pratiquez une activité physique pendant au moins 30 minutes par jour, vous verrez votre tension artérielle réduite pareille pour votre cholestérol et ces deux critères peuvent agir sur votre éjaculation. Avoir un mental de fer est aussi un critère non négligeable car c’est la base.

Rester longtemps sans se vider peut être considéré comme une action malsaine ?

En effet, bien que ce ne soit pas encore un résultat certifié ou certains, il ressort d’une étude qu’essayer de limiter le temps entre les éjaculations peut vous permettre d’améliorer la qualité de votre sperme. Si ces résultats s’avèrent vérifier alors il n’y a pas vraiment de geste malsain à vouloir rester longtemps sans se vider mais notez bien que ceci reste encore à vérifier.