Comment améliorer la communication avec les élèves dans un collège ou un lycée ?

Dans le monde de l’éducation et de la transmission du savoir, la communication est la clé. Être un bon communicant dans le milieu scolaire sera, bien évidemment, une première étape dans le processus de la transmission du savoir. Après tout, l’école existe depuis bien plus longtemps que l’électronique ! Cependant, nos jeunes sont aujourd’hui baignés dans un monde où règne la connectivité, l’activité numérique, l’image et le son. C’est pourquoi il était grand temps de mettre le process éducatif à niveau pour permettre à l’école de demain d’être un haut lieu de réussite d’apprentissage.

Jouer de la technologie dans l’éducation au collège et au lycée

La technologie est, de nos jours, une part non négligeable, car omniprésente, de notre quotidien, et ce, peu importe où nous nous trouvons tant qu’il s’agit d’une société moderniste. Dans cette optique, il est donc important de se rendre compte que nos enfants et nos adolescents sont d’ores et déjà confrontés à un environnement qui se veut incitatif de par une grande diversité de moyens.

Les téléphones portables, les ordinateurs, les télévisions et même les publicités sont aujourd’hui des interfaces interactives qui prennent beaucoup de place et d’attention dans l’esprit de nos jeunes. Plutôt que de leur donner des cours dénués de toute connectivité, pourquoi ne pas utiliser l’affichage dynamique à notre avantage ?

Véritable source d’intérêt dans de nombreux secteurs, et en particulier dans l’univers professionnel, l’affichage dynamique offre un élan de reconnexion entre un orateur et son public. Il s’agit donc d’un très bon vecteur de données et d’attention en classe ou dans un établissement scolaire.

Pourquoi l’affichage dynamique peut-il être une solution de communication efficace ?

Reprenons donc un instant pour nous rafraichir la mémoire : un affichage dynamique est en réalité un écran d’affichage qui va transmettre différents types de fichiers audiovisuels. Potentiellement interactifs, ces affichages peuvent être des solutions tout à fait logiques pour rétablir une communication efficace entre un professeur et ses élèves ou entre un établissement et ses classes.

Le but de l’affichage dynamique peut se retrouver dans plusieurs exemples simples :

la projection d’images, de textes et de documents

la lecture de vidéos à but éducatif ou ludique

la publication d’informations importantes

En tant que responsable d’un établissement scolaire, vous n’aurez ainsi aucun mal à diffuser certaines informations utiles vis-à-vis des collégiens ou des lycéens, voir, des équipes pédagogiques. Ce genre de dispositif pourrait, en effet, servir à annoncer certaines informations importantes auprès des élèves de l’établissement, comme, par exemple, des absences de professeurs, des changements de salles ou l’annonce de dates importantes.

Critères à prendre en compte sur l’utilisation d’un élément de communication dynamique

Pour que votre système de communication dynamique soit pertinent dans un établissement abritant des collégiens et des lycéens, il vous faut réunir plusieurs conditions préalables. La première sera d’avoir une équipe ou des responsables de communications performants qui pourront mettre à jour les informations de l’affichage. Une information à jour et des contenus pertinents et créatifs, seront plus à même d’intéresser les élèves que s’il s’agissait d’informations banales en noir sur blanc.

Il vous faudra ensuite prendre en compte certains éléments plus techniques comme le placement de l’affichage dynamique. Cet écran devra, en effet, être placé dans un lieu stratégique pour que la majorité puisse y avoir accès pour voir les informations. Il vous faudra également relier le système d’affichage dynamique à votre système d’information de l’établissement. Pour finir, l’écran devra être installé à bonne distance de potentiels accidents. De ce fait, vous devriez l’installer sur un mur ou en hauteur, là où les élèves ne risquent pas trop d’y toucher. Le coût entrera aussi en jeu par rapport au budget de l’établissement.