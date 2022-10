Comment bien choisir un produit reconditionné

Les produits reconditionnés sont des produits d’occasion remis à neuf point, on change les pièces d’un produit pour que ce dernier devienne performant au même titre qu’un neuf. Il y a de grands avantages à acheter du reconditionné puisque vous payez beaucoup moins cher un produit comme neuf, et évitez l’utilisation de nouvelles matières premières. Un geste écologique et économique. Toutefois, comment faire confiance à un produit reconditionné ?

Se poser les bonnes questions pour choisir un produit reconditionné

Pour être certain d’avoir un produit reconditionné de qualité, il ne faut pas acheter son appareil n’importe où et dans n’importe quelle condition.

Quelle garantie pour mon produit ?

Le reconditionné s’applique principalement sur les produits électroniques. Ordinateur, smartphone ou tablette, comment être certain que l’appareil va fonctionner ? Pour être sûr que votre appareil fonctionne sur le long terme, vous devez exiger une garantie. Les bonnes entreprises de reconditionnement proposent des garanties pouvant aller jusqu’à deux ans. Si vous avez une garantie offerte pendant 24 mois, vous êtes certain que l’article est de bonne qualité.

L’état général du produit

Quand vous allez acheter votre appareil reconditionné, vous devrez vérifier l’état de la batterie. Il est primordial que la batterie soit changée si elle n’est plus performante. Nous vous déconseillons fortement d’acheter un appareil électronique dans lequel la batterie serait usagée.

Chez Apple par exemple, il est connu que la batterie s’use rapidement. Si elle n’a pas au moins 80 % de ses capacités, l’équipe de professionnels doit la changer. Ce n’est pas une obligation, mais cela reste un principe éthique de leur part. Si vous ne trouvez pas d’information à ce sujet, demandez-en au vendeur avant d’acheter votre produit.

Où a été fabriqué mon appareil ?

La troisième question que vous devez vous poser c’est l’origine de votre appareil reconditionné. En effet, le reconditionnement n’est pas le même dans chaque pays. Nous vous conseillons fortement d’opter pour des appareils électroniques reconditionnés en France. Pour plusieurs raisons d’ailleurs :

Favoriser les circuits courts

Favoriser l’économie du pays

Meilleure traçabilité de l’appareil

Respect des normes françaises

Il est certes possible que le produit fabriqué en France soit un petit peu plus cher qu’un article fabriqué hors Europe, toutefois vous êtes certain de la qualité du produit.

Vérifier les avis des clients

Qui mieux que le client pour donner son avis sur des articles. Si vous voulez connaître le sérieux du site, nous vous conseillons réellement d’aller consulter des avis vérifiés avant d’acheter votre produit. Cela vous permettra de connaître le sérieux du site et la technique de fabrication des produits reconditionnés.

Il n’est pas rare que des médias ou des journaux spécialisés dans l’électronique parlent des meilleurs sites de reconditionnement quand ils en trouvent un. Si les professionnels du secteur annoncent que le vendeur est performant, vous pourrez acheter chez lui les yeux fermés.

Quels sont les économies faites avec un produit reconditionné ?

La raison principale qui pousse les gens à acheter des produits d’occasion, ce sont les économies. On estime que l’achat d’un produit reconditionné permet de faire une économie allant jusqu’à 70 %. À noter que comme il existe plusieurs étapes de reconditionnement, plus l’appareil est doté de pièces neuves, plus il sera cher. Par exemple, si un appareil reconditionné est vendu avec une rayure sur l’écran, il sera moins cher qu’un modèle vendu avec des rayures.

La dernière chose à vérifier lorsque vous allez acheter votre appareil, c’est que les chargeurs sont vendus avec. Certains chargeurs d’iPhone coûtent 150 € neufs. Si vous n’avez pas le chargeur vendu avec le portable et que vous n’étiez pas au courant, vous allez devoir dépenser des sommes non prévues, surtout si vous achetez parmi des grandes marques comme Apple. Sachez tout de même que sur le marché, il est possible d’acheter des chargeurs d’occasion ou reconditionné également. L’idéal étant qu’il soit vendu avec le téléphone.