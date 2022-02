Comment bien utiliser les emojis sur LinkedIn ?

Bien travailler sa communication professionnelle sur internet est un point particulièrement important que vous devez maîtriser. Parmi les éléments de communication, on retrouve l’utilisation des emojis qui implique certaines règles. En effet, selon les emojis, le sens de votre message peut varier et aura un impact plus ou moins important. Pour un effet des plus exceptionnels, nous vous présentons ici les différents emojis que vous pouvez utiliser sur LinkedIn et comment bien les utiliser.

Pourquoi utiliser des emojis LinkedIn dans vos posts ?

Les emojis font aujourd’hui pleinement partie de notre quotidien, et ce, quel que soit le canal de communication que nous utilisons. Sur LinkedIn, les professionnels ont bien intégré les emojis dans leur communication et prêtent attention à les utiliser de la meilleure des manières qui soit. En effet, utiliser les emojis à bon escient n’est pas donné à tout le monde et nécessite d’avoir une certaine maîtrise de leur signification.

L’utilisation des emojis dans vos posts LinkedIn vous permet de préciser au mieux la signification de vos messages et l’impact que vous souhaitez leur donner. Pour que vos posts disposent d’une grande visibilité et suscitent des réactions, il est donc important de bien choisir vos emojis. Pour attirer l’attention et vous démarquer de vos concurrents, n’hésitez donc pas à user de cette technique marketing.

Quels sont les avantages à utiliser les emojis LinkedIn ?

Les emojis ne sont pas là pour simplement décorer vos posts ou vos articles sur LinkedIn. En effet, ils ont un réel un poids dans vos messages et présentent de nombreux avantages pour votre stratégie marketing :

Caractère universel qui les rend compréhensibles par tous

Appuie et donne du sens à votre message : communication non verbale

Joue sur l’émotion et favorise l’engagement de vos lecteurs

Augmente le taux de mémorisation de votre message

Améliore l’engagement et permet de développer les interactions

Apporte une touche sympathique et vous rend plus accessible

Pour que l’impact des emojis soit le meilleur possible, il est important de bien les choisir et de les adapter selon votre ligne éditoriale et votre personnalité. Nous vous donnons ici quelques conseils pour bien utiliser vos emojis sur LinkedIn.

Comment bien utiliser les emojis sur LinkedIn ?

L’atout majeur des emojis LinkedIn est qu’ils sont universels, ce qui leur permet de transmettre une émotion et un sentiment intelligible rapidement et par tous vos lecteurs. Dans vos différents posts ou votre profil, il est essentiel de choisir avec précision les emojis qui traduisent un sentiment positif et qui met en avant votre réussite. Bien plus que de simples petites émoticônes, les émojis ont donc un réel poids et les enjeux liés à leur utilisation est donc considérable.

Si l’utilisation d’emojis sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn est donc essentielle, il convient néanmoins de les utiliser avec justesse. En effet, pour être sûr que l’impact final de vos messages soit positif, il ne faut pas en abuser et les choisir de la manière la plus judicieuse qui soit. En plus de faire attention à leur utilisation, il est important d’éviter certains emojis qui ont un sens plutôt négatif ou bien ambigu. Pour être le plus efficace possible et ajouter du poids à tous vos messages, prenez donc le temps dans le choix de vos emojis LinkedIn.

Faites confiance à Emmanuelle Petiau pour vous conseiller dans votre stratégie marketing

Formatrice et spécialiste dans le secteur marketing et digital, Emmanuelle Petiau propose de vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie sur LinkedIn. En effet, la maîtrise de la communication sur internet est un point particulièrement important aujourd’hui et nécessite certaines compétences. Afin d’optimiser au mieux vos messages et votre profil sur LinkedIn, Emmanuelle Petiau vous propose aujourd’hui un programme de formation sur-mesure et adapté à vos besoins.

Pour vous aider à améliorer le poids et le sens de vos messages sur les réseaux sociaux et particulièrement LinkedIn, vous pouvez donc faire confiance à cette experte du domaine. Grâce à Emmanuelle Petiau, l’utilisation des emojis n’aura donc plus de secret pour vous et vous pourrez améliorer considérablement votre communication digitale. Pour vous démarquer efficacement et augmenter votre taux d’engagement, n’hésitez donc pas à suivre tous les conseils de cette professionnelle.