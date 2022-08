Comment choisir correctement ses gants moto ?

Il ne faut pas jouer avec la sécurité routière. Pour les motards, cela passe par le port de tout un équipement de protection renforcé conçu pour sauver des vies en cas d’accident. En effet, les motos présentent plus de risques de blessures graves et mortelles étant donné que le conducteur n’est pas protégé par son véhicule. Il est donc très important de bien choisir son équipement et surtout ses gants de protection. Il existe une multitude de critères pour bien choisir ses accessoires.

Choisir la bonne taille

Vous ne pourrez pas faire l’impasse sur l’achat de gants de protection. En effet, leur port est obligatoire en France depuis le 20 novembre 2016. Celui-ci protège efficacement toute votre main en allant des doigts à la paume mais couvre également le poignet. Il faut cependant que l’équipement soit adapté à votre taille de main.

La technique est de prendre sa main forte et de mesurer la circonférence de celle-ci poing fermé avec un mètre souple. Il faut que le gant de protection soit à la fois serré mais confortable en laissant un peu d’espace au bout des doigts. Ils doivent permettre une liberté de mouvement tout en maintenant fermement les articulations et autres zones de liaisons.

Le matériau

Le choix du matériau de construction est important pour s’assurer des performances des gants de protection.

Le synthétique sera moins cher que le cuir et sera plus polyvalent. C’est un matériau léger qui permet souvent des améliorations en matière de respirabilité ou bien d’étanchéité. Il existe de nombreuses compositions synthétiques qui seront moins résistantes que le cuir mais offriront des tas d’atouts.

Le cuir en revanche sera la solution appropriée pour une protection maximale. Il faut le temps que celui-ci se forme avec l’utilisation mais sera toujours présent pour vous protéger en cas d’accident et de chute à grande vitesse. Un gant en cuir se garde généralement plus longtemps mais est plus difficile à entretenir.

Type de gants

Comme pour beaucoup d’équipements, il existe différents types de gants de protection ayant tous leur caractéristique technique ainsi que diverses propriétés. Sur le site Speedway.com, vous pourrez retrouver tous ces modèles à un bon rapport qualité / prix. La marque propose tous les accessoires de motos nécessaires pour bien s’équiper au volant de votre bolide. Il faut donc vous décider sur le modèle d’accessoires qui réponde à votre utilité quotidienne. Il est possible d’opter pour une unique paire ou bien en prendre plusieurs et les alterner en fonction de la situation.

Gants moto Racing

Vous aurez l’impression d’aller faire une compétition sur la route de votre travail. Ils sont solides et souples à la fois pour de meilleures sensations de conduite. Ils possèdent également un très bon renforcement et le gant remonte loin sur le poignet. Des caractéristiques qui offrent confort et protection mais qui ne protègent pas de la pluie et du froid. En effet, ces gants peuvent parfois s’avérer inadaptés pour l’hiver et les climats un peu capricieux.

Gants moto Ete

En été, il faut que vos mains puissent respirer correctement face à la chaleur. Les produits spécial été proposent donc un rafraîchissement intégré avec du cuir micro-perforé sur le dos de la main. L’équipement est très léger et très agréable à porter, mais constitue une protection efficace. Ils ne sont cependant pas étanches.

Gants moto mi-saison

Les gants de protection mi-saison sont le parfait entre-deux entre l’équipement moto hiver plus épais et ceux d’été légers et respirants. Vous pourrez les utiliser toute l’année mais il faudra bien faire attention aux caractéristiques de ceux-ci. Ils offrent une étanchéité et un degré de chaleur variable pour s’adapter aux besoins des motards. Il faut cependant se méfier des doublures thermiques possibles qui se rapprochent des produits d’hiver.

Gants moto hiver

La principale caractéristique des gants hiver est son isolation et sa capacité à être flexible malgré les différentes couches. Le conducteur doit pouvoir manier correctement sa moto en gardant ses mains au chaud. Il faut songer à prendre deux tailles de plus que pour un gant de protection lambda.

Gants moto chauffants

Les gants moto chauffants sont un peu une amélioration de l’équipement hiver. Ils possèdent un branchement de batterie autonome permettant un apport de chaleur constant et une régulation thermique impressionnante. Vous garderez vos extrémités au chaud, mais il faudra penser à recharger le matériel ou changer les piles. Une technologie utile néanmoins uniquement en hiver.